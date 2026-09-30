https://1prime.ru/20260930/pensii-873790034.html

Пенсии в новых регионах оформили 1,7 миллиона жителей

Пенсии в новых регионах оформили 1,7 миллиона жителей - 30.09.2026, ПРАЙМ

Пенсии в новых регионах оформили 1,7 миллиона жителей

Пенсии по нормам законодательства России оформили 1,7 миллиона жителей новых регионов с момента воссоединения территорий, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:15+0300

2026-09-30T09:15+0300

2026-09-30T09:34+0300

общество

россия

запорожская область

херсонская область

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873790034.jpg?1790750041

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пенсии по нормам законодательства России оформили 1,7 миллиона жителей новых регионов с момента воссоединения территорий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. "Пенсии по российскому законодательству с момента воссоединения оформлены (для - ред.) 1,7 миллиона жителей", - говорится в сообщении. Уточняется, что большинство граждан в новых регионах получают выплаты по федеральным нормам, при этом небольшая доля получает их по региональным, поскольку право на страховую пенсию пока не приобретено. В России 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

запорожская область

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, запорожская область, херсонская область, социальный фонд