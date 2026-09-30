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Пенсии в новых регионах оформили 1,7 миллиона жителей
Пенсии в новых регионах оформили 1,7 миллиона жителей - 30.09.2026, ПРАЙМ
Пенсии в новых регионах оформили 1,7 миллиона жителей
Пенсии по нормам законодательства России оформили 1,7 миллиона жителей новых регионов с момента воссоединения территорий, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:15+0300
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социальный фонд
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пенсии по нормам законодательства России оформили 1,7 миллиона жителей новых регионов с момента воссоединения территорий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. "Пенсии по российскому законодательству с момента воссоединения оформлены (для - ред.) 1,7 миллиона жителей", - говорится в сообщении. Уточняется, что большинство граждан в новых регионах получают выплаты по федеральным нормам, при этом небольшая доля получает их по региональным, поскольку право на страховую пенсию пока не приобретено. В России 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
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общество , россия, запорожская область, херсонская область, социальный фонд
Общество , РОССИЯ, Запорожская область, Херсонская область, Социальный фонд
Пенсии в новых регионах оформили 1,7 миллиона жителей
Социальный фонд: 1,7 миллиона жителей новых регионов оформили пенсии
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пенсии по нормам законодательства России оформили 1,7 миллиона жителей новых регионов с момента воссоединения территорий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.
"Пенсии по российскому законодательству с момента воссоединения оформлены (для - ред.) 1,7 миллиона жителей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что большинство граждан в новых регионах получают выплаты по федеральным нормам, при этом небольшая доля получает их по региональным, поскольку право на страховую пенсию пока не приобретено.
В России 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.