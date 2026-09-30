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Выплаты для пенсионеров из новых регионов повысили трижды

Выплаты для пенсионеров из новых регионов повысили трижды - 30.09.2026, ПРАЙМ

Выплаты для пенсионеров из новых регионов повысили трижды

Выплаты для пенсионеров из новых регионов России были повышены трижды в 2026 году - в январе, апреле и августе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:49+0300

2026-09-30T09:49+0300

2026-09-30T09:49+0300

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запорожская область

херсонская область

социальный фонд

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Выплаты для пенсионеров из новых регионов России были повышены трижды в 2026 году - в январе, апреле и августе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. "Как и по всей России, в этом году выплаты пенсионеров из новых субъектов были повышены трижды: на 7,6% в январе, на 6,8% в апреле и в августе - в соответствии с поступлением взносов работодателей", - говорится в сообщении. В России 30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ.

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россия, финансы, лнр, запорожская область, херсонская область, социальный фонд