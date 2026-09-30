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Средний размер пенсии в новых регионах составляет 25,7 тысячи рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Средний размер пенсии в новых регионах составляет 25,7 тысячи рублей
Средний размер пенсии в новых регионах составляет 25,7 тысячи рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
Средний размер пенсии в новых регионах составляет 25,7 тысячи рублей
Средний размер страховой пенсии в новых регионах России составляет 25,7 тысячи рублей в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:50+0300
2026-09-30T09:50+0300
финансы
россия
лнр
запорожская область
херсонская область
социальный фонд
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии в новых регионах России составляет 25,7 тысячи рублей в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. "Средний размер страховой пенсии по четырем субъектам сегодня составляет 25,7 тысячи рублей", - говорится в сообщении. В России 30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
финансы, россия, лнр, запорожская область, херсонская область, социальный фонд
Финансы, РОССИЯ, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область, Социальный фонд
09:50 30.09.2026
 
Средний размер пенсии в новых регионах составляет 25,7 тысячи рублей

Социальный фонд: средний размер пенсии в новых регионах составляет 25,7 тысячи рублей

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии в новых регионах России составляет 25,7 тысячи рублей в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.
"Средний размер страховой пенсии по четырем субъектам сегодня составляет 25,7 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
В России 30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ.
 
ФинансыРОССИЯЛНРЗапорожская областьХерсонская областьСоциальный фонд
 
 
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