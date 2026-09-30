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Средний размер пенсии в новых регионах составляет 25,7 тысячи рублей

Средний размер пенсии в новых регионах составляет 25,7 тысячи рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ

Средний размер пенсии в новых регионах составляет 25,7 тысячи рублей

Средний размер страховой пенсии в новых регионах России составляет 25,7 тысячи рублей в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:50+0300

2026-09-30T09:50+0300

2026-09-30T09:50+0300

финансы

россия

лнр

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херсонская область

социальный фонд

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии в новых регионах России составляет 25,7 тысячи рублей в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. "Средний размер страховой пенсии по четырем субъектам сегодня составляет 25,7 тысячи рублей", - говорится в сообщении. В России 30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ.

лнр

запорожская область

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финансы, россия, лнр, запорожская область, херсонская область, социальный фонд