https://1prime.ru/20260930/pensiya-873826137.html

Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды - 30.09.2026, ПРАЙМ

Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Страховые пенсии будут повышаться дважды: с 1 февраля 2027 года на 6,8% (по уровню... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:25+0300

2026-09-30T22:25+0300

2026-09-30T22:25+0300

пенсия

общество

прожиточный минимум

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873826137.jpg?1790796315

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Страховые пенсии будут повышаться дважды: с 1 февраля 2027 года на 6,8% (по уровню инфляции за 2026 год) и с 1 апреля страховая часть дополнительно увеличится на 3,3%.Прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8% и составит 20 227 рублей на душу населения. Это позволит повысить размеры пособий и социальных выплат. Минимальный размер оплаты труда увеличится на те же 6,8% — до 28 935 рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсия, общество , прожиточный минимум