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Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды
Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды - 30.09.2026, ПРАЙМ
Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды
Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Страховые пенсии будут повышаться дважды: с 1 февраля 2027 года на 6,8% (по уровню... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:25+0300
2026-09-30T22:25+0300
пенсия
общество
прожиточный минимум
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873826137.jpg?1790796315
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Страховые пенсии будут повышаться дважды: с 1 февраля 2027 года на 6,8% (по уровню инфляции за 2026 год) и с 1 апреля страховая часть дополнительно увеличится на 3,3%.Прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8% и составит 20 227 рублей на душу населения. Это позволит повысить размеры пособий и социальных выплат. Минимальный размер оплаты труда увеличится на те же 6,8% — до 28 935 рублей.
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192
40
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192
40
192
40
пенсия, общество , прожиточный минимум
пенсия, Общество , прожиточный минимум
22:25 30.09.2026
 
Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

Средняя пенсия по старости составит 29 904 рубля, МРОТ — 28 935 рублей

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Страховые пенсии будут повышаться дважды: с 1 февраля 2027 года на 6,8% (по уровню инфляции за 2026 год) и с 1 апреля страховая часть дополнительно увеличится на 3,3%.
Прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8% и составит 20 227 рублей на душу населения. Это позволит повысить размеры пособий и социальных выплат. Минимальный размер оплаты труда увеличится на те же 6,8% — до 28 935 рублей.
 
пенсияОбществопрожиточный минимум
 
 
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