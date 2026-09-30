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Пентагон использует беспилотники для мониторинга контрабанды наркотиков
Пентагон использует беспилотники для мониторинга контрабанды наркотиков - 30.09.2026, ПРАЙМ
Пентагон использует беспилотники для мониторинга контрабанды наркотиков
Пентагон использует беспилотники для мониторинга путей контрабанды наркотиков в Латинской Америке, а американские военные участвуют в рейдах с местными... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T08:59+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пентагон использует беспилотники для мониторинга путей контрабанды наркотиков в Латинской Америке, а американские военные участвуют в рейдах с местными силовиками, сообщает газета Wall Street Journal. "Пентагон резко расширяет роль армии в отслеживании наркокартелей по всей Латинской Америке и Карибскому бассейну, задействуя высокотехнологичные беспилотники для составления карт сетей контрабанды и направляя войска США для участия в наземных рейдах", - сообщает издание. Глава Южного командования США генерал Фрэнсис Донован заявил в интервью газете, что рассматривает в качестве варианта наземные удары, отметив, что Пентагон хотел бы, чтобы все варианты были рассмотрены. По его словам, это могут быть удары, задержания, захват конспиративных квартир, использование сканеров грузов на погранпунктах - все это для создания "тотального системного трения" в отношении картелей. По данным эквадорских и американских чиновников, на прошлой неделе около 50 военных и правоохранителей США и присоединились к эквадорской полиции в предрассветных рейдах против предполагаемой сети контрабанды кокаина, связанной с мексиканским картелем. Эквадорские чиновники отметили, что речь идет о первом непосредственном участии войск США в полицейских рейдах в стране, которая проводилась с применением высокотехнологического американского оборудования, включая беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Эту модель США хотят распространить по всему региону, добавляет издание.
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мировая экономика, общество , сша, латинская америка
Мировая экономика, Общество , США, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Пентагон использует беспилотники для мониторинга контрабанды наркотиков
WSJ: Пентагон использует беспилотники для мониторинга путей контрабанды наркотиков
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пентагон использует беспилотники для мониторинга путей контрабанды наркотиков в Латинской Америке, а американские военные участвуют в рейдах с местными силовиками, сообщает газета Wall Street Journal.
"Пентагон резко расширяет роль армии в отслеживании наркокартелей по всей Латинской Америке
и Карибскому бассейну, задействуя высокотехнологичные беспилотники для составления карт сетей контрабанды и направляя войска США
для участия в наземных рейдах", - сообщает издание.
Глава Южного командования США генерал Фрэнсис Донован заявил в интервью газете, что рассматривает в качестве варианта наземные удары, отметив, что Пентагон хотел бы, чтобы все варианты были рассмотрены. По его словам, это могут быть удары, задержания, захват конспиративных квартир, использование сканеров грузов на погранпунктах - все это для создания "тотального системного трения" в отношении картелей.
По данным эквадорских и американских чиновников, на прошлой неделе около 50 военных и правоохранителей США и присоединились к эквадорской полиции в предрассветных рейдах против предполагаемой сети контрабанды кокаина, связанной с мексиканским картелем. Эквадорские чиновники отметили, что речь идет о первом непосредственном участии войск США в полицейских рейдах в стране, которая проводилась с применением высокотехнологического американского оборудования, включая беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Эту модель США хотят распространить по всему региону, добавляет издание.