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ЕС может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов в блок, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ
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ЕС может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов в блок, пишут СМИ
ЕС может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов в блок, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ
ЕС может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов в блок, пишут СМИ
Евросоюз может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов на членство в блоке, открыв для них доступ к своему рынку, сообщает издание Politico со ссылкой... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T13:04+0300
2026-09-30T13:04+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Евросоюз может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов на членство в блоке, открыв для них доступ к своему рынку, сообщает издание Politico со ссылкой на проект Еврокомиссии. "Странам-кандидатам, часть из которых ждет членства в ЕС десятилетиями, предложат беспрецедентную "планомерную интеграцию" в единый рынок, включая беспрепятственную торговлю и доступ к исследовательским программам, пока работа над их заявками продолжается", - говорится в публикации со ссылкой на предложение ЕК, с которым ознакомилось издание. Как отмечает Politico, на данный момент практически все экономические преимущества блока действуют только для стран-членов, при этом с 2013 года блок не расширялся. Согласно документу, преимущества будут предлагаться странам в зависимости от их поддержки внешнеполитических целей ЕС, а доступ к рынку - если страны-кандидаты не делятся ключевыми технологиями с враждебными Евросоюзу государствами и его торговыми конкурентами. В понедельник издание Politico со ссылкой на высокопоставленных еврочиновников сообщало, что Евросоюз разрабатывает конкретные дорожные карты вступления в блок для четырех стран, которые считает самыми близкими к этому - Черногории, Украины, Молдавии и Албании.
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мировая экономика, черногория, украина, молдавия, ес, politico, ек
Мировая экономика, ЧЕРНОГОРИЯ, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, ЕС, Politico, ЕК
13:04 30.09.2026
 
ЕС может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов в блок, пишут СМИ

Politico: ЕС может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов в блоке

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© Фото : официальный сайт EU
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Евросоюз может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов на членство в блоке, открыв для них доступ к своему рынку, сообщает издание Politico со ссылкой на проект Еврокомиссии.
"Странам-кандидатам, часть из которых ждет членства в ЕС десятилетиями, предложат беспрецедентную "планомерную интеграцию" в единый рынок, включая беспрепятственную торговлю и доступ к исследовательским программам, пока работа над их заявками продолжается", - говорится в публикации со ссылкой на предложение ЕК, с которым ознакомилось издание.
Как отмечает Politico, на данный момент практически все экономические преимущества блока действуют только для стран-членов, при этом с 2013 года блок не расширялся.
Согласно документу, преимущества будут предлагаться странам в зависимости от их поддержки внешнеполитических целей ЕС, а доступ к рынку - если страны-кандидаты не делятся ключевыми технологиями с враждебными Евросоюзу государствами и его торговыми конкурентами.
В понедельник издание Politico со ссылкой на высокопоставленных еврочиновников сообщало, что Евросоюз разрабатывает конкретные дорожные карты вступления в блок для четырех стран, которые считает самыми близкими к этому - Черногории, Украины, Молдавии и Албании.
 
Мировая экономикаЧЕРНОГОРИЯУКРАИНАМОЛДАВИЯЕСPoliticoЕК
 
 
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