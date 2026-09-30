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ЕС может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов в блок, пишут СМИ

ЕС может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов в блок, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ

ЕС может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов в блок, пишут СМИ

Евросоюз может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов на членство в блоке, открыв для них доступ к своему рынку, сообщает издание Politico со ссылкой... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:04+0300

2026-09-30T13:04+0300

2026-09-30T13:04+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Евросоюз может начать экономическую интеграцию стран-кандидатов на членство в блоке, открыв для них доступ к своему рынку, сообщает издание Politico со ссылкой на проект Еврокомиссии. "Странам-кандидатам, часть из которых ждет членства в ЕС десятилетиями, предложат беспрецедентную "планомерную интеграцию" в единый рынок, включая беспрепятственную торговлю и доступ к исследовательским программам, пока работа над их заявками продолжается", - говорится в публикации со ссылкой на предложение ЕК, с которым ознакомилось издание. Как отмечает Politico, на данный момент практически все экономические преимущества блока действуют только для стран-членов, при этом с 2013 года блок не расширялся. Согласно документу, преимущества будут предлагаться странам в зависимости от их поддержки внешнеполитических целей ЕС, а доступ к рынку - если страны-кандидаты не делятся ключевыми технологиями с враждебными Евросоюзу государствами и его торговыми конкурентами. В понедельник издание Politico со ссылкой на высокопоставленных еврочиновников сообщало, что Евросоюз разрабатывает конкретные дорожные карты вступления в блок для четырех стран, которые считает самыми близкими к этому - Черногории, Украины, Молдавии и Албании.

черногория

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мировая экономика, черногория, украина, молдавия, ес, politico, ек