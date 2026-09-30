https://1prime.ru/20260930/polymarket--873818140.html
Polymarket вводит самоблокировку для борьбы с зависимостью
Polymarket вводит самоблокировку для борьбы с зависимостью - 30.09.2026, ПРАЙМ
Polymarket вводит самоблокировку для борьбы с зависимостью
Стартап по прогнозированию рынка Polymarket представил инструменты для борьбы с компульсивным поведением пользователей, включая добровольные лимиты депозитов и... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T18:22+0300
2026-09-30T18:22+0300
2026-09-30T18:22+0300
технологии
сша
reuters
нью-йорк
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83361/44/833614466_0:114:3237:1934_1920x0_80_0_0_a17678f8fb41e977336830f756e6c80d.jpg
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Стартап по прогнозированию рынка Polymarket представил инструменты для борьбы с компульсивным поведением пользователей, включая добровольные лимиты депозитов и блокировки, а также доступ к ресурсам психического здоровья, пишет Reuters."Любое снижение лимитов депозитов вступает в силу немедленно, а запросы на их повышение или снятие вызовут обязательный период остывания", — заявила компания.Теперь трейдеры могут добровольно заблокировать себя вне платформы на 30 дней, один год или навсегда. Пользователи из США также могут ограничивать ежедневные, еженедельные или ежемесячные депозиты. Polymarket сотрудничает с американским поставщиком поведенческого здоровья Birches Health для предоставления ресурсов по лечению. Телемедицинская услуга доступна во всех 50 штатах и включает клинические оценки и индивидуальные планы восстановления.Индустрия прогнозных рынков, начатая Polymarket и конкурентом Kalshi, стала популярной, позволив игрокам делать ставки практически на всё, включая спортивные события, выборы и военные операции. Критики платформ выразили обеспокоенность по поводу зависимости и защиты инвесторов. На прошлой неделе Polymarket и генеральный прокурор Нью-Йорка подали друг на друга в суд, что обострило дебаты о том, нарушают ли рынки прогнозов законы штатов о незаконных азартных играх.
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83361/44/833614466_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_45614fdb817d9bf655f4ce0acf72722d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, reuters, нью-йорк, финансы
Технологии, США, Reuters, Нью-Йорк, Финансы
Polymarket вводит самоблокировку для борьбы с зависимостью
Reuters: Polymarket ввел ограничительные меры для борьбы с лудоманией
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Стартап по прогнозированию рынка Polymarket представил инструменты для борьбы с компульсивным поведением пользователей, включая добровольные лимиты депозитов и блокировки, а также доступ к ресурсам психического здоровья, пишет Reuters.
"Любое снижение лимитов депозитов вступает в силу немедленно, а запросы на их повышение или снятие вызовут обязательный период остывания", — заявила компания.
Теперь трейдеры могут добровольно заблокировать себя вне платформы на 30 дней, один год или навсегда. Пользователи из США также могут ограничивать ежедневные, еженедельные или ежемесячные депозиты. Polymarket сотрудничает с американским поставщиком поведенческого здоровья Birches Health для предоставления ресурсов по лечению. Телемедицинская услуга доступна во всех 50 штатах и включает клинические оценки и индивидуальные планы восстановления.
Индустрия прогнозных рынков, начатая Polymarket и конкурентом Kalshi, стала популярной, позволив игрокам делать ставки практически на всё, включая спортивные события, выборы и военные операции. Критики платформ выразили обеспокоенность по поводу зависимости и защиты инвесторов. На прошлой неделе Polymarket и генеральный прокурор Нью-Йорка подали друг на друга в суд, что обострило дебаты о том, нарушают ли рынки прогнозов законы штатов о незаконных азартных играх.