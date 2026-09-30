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Polymarket вводит самоблокировку для борьбы с зависимостью

Polymarket вводит самоблокировку для борьбы с зависимостью - 30.09.2026, ПРАЙМ

Polymarket вводит самоблокировку для борьбы с зависимостью

Стартап по прогнозированию рынка Polymarket представил инструменты для борьбы с компульсивным поведением пользователей, включая добровольные лимиты депозитов и... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:22+0300

2026-09-30T18:22+0300

2026-09-30T18:22+0300

технологии

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Стартап по прогнозированию рынка Polymarket представил инструменты для борьбы с компульсивным поведением пользователей, включая добровольные лимиты депозитов и блокировки, а также доступ к ресурсам психического здоровья, пишет Reuters."Любое снижение лимитов депозитов вступает в силу немедленно, а запросы на их повышение или снятие вызовут обязательный период остывания", — заявила компания.Теперь трейдеры могут добровольно заблокировать себя вне платформы на 30 дней, один год или навсегда. Пользователи из США также могут ограничивать ежедневные, еженедельные или ежемесячные депозиты. Polymarket сотрудничает с американским поставщиком поведенческого здоровья Birches Health для предоставления ресурсов по лечению. Телемедицинская услуга доступна во всех 50 штатах и включает клинические оценки и индивидуальные планы восстановления.Индустрия прогнозных рынков, начатая Polymarket и конкурентом Kalshi, стала популярной, позволив игрокам делать ставки практически на всё, включая спортивные события, выборы и военные операции. Критики платформ выразили обеспокоенность по поводу зависимости и защиты инвесторов. На прошлой неделе Polymarket и генеральный прокурор Нью-Йорка подали друг на друга в суд, что обострило дебаты о том, нарушают ли рынки прогнозов законы штатов о незаконных азартных играх.

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технологии, сша, reuters, нью-йорк, финансы