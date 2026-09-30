Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам назвали размер минимального пособия по беременности в 2027 году - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/posobie-873794088.html
Россиянам назвали размер минимального пособия по беременности в 2027 году
Россиянам назвали размер минимального пособия по беременности в 2027 году - 30.09.2026, ПРАЙМ
Россиянам назвали размер минимального пособия по беременности в 2027 году
Минимальный размер пособия по беременности и родам при одноплодной беременности в России может превысить 133 тысячи рублей в 2027 году, сообщил РИА Новости... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:25+0300
2026-09-30T10:25+0300
общество
россия
беременность
пособия
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/03/834170349_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3b826cf227e8add9a3dd59ff2a156afa.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минимальный размер пособия по беременности и родам при одноплодной беременности в России может превысить 133 тысячи рублей в 2027 году, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Минимальный размер пособия по беременности и родам зависит от величины минимального размера оплаты труда (МРОТ), районного коэффициента в регионе и продолжительности декретного отпуска. "В случае, если МРОТ в 2027 году будет увеличен до 28 935 рублей, то минимальный размер пособия по беременности и родам составит при одноплодной беременности 133 180,6 рубля", - сказал Балынин. Он уточнил, что при одноплодной беременности с осложнениями размер пособия может составить 148 401,24 рубля, а при многоплодной беременности - 184 550,26 рубля. Специалист также напомнил, что опережающий рост МРОТ закреплен в национальных целях развития страны. Согласно указу президента России Владимира Путина, планка минимального размера оплаты труда к 2030 году должна подняться не менее чем до 35 тысяч рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/03/834170349_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f9df89b778d011c99766a29718529f4a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, беременность, пособия
Общество , РОССИЯ, беременность, пособия
10:25 30.09.2026
 
Россиянам назвали размер минимального пособия по беременности в 2027 году

Балынин: минимальное пособие по беременности в 2027 году может превысить 133 тысячи рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖенщина в парке "Коломенское" в Москве
Женщина в парке Коломенское в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минимальный размер пособия по беременности и родам при одноплодной беременности в России может превысить 133 тысячи рублей в 2027 году, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Минимальный размер пособия по беременности и родам зависит от величины минимального размера оплаты труда (МРОТ), районного коэффициента в регионе и продолжительности декретного отпуска.
"В случае, если МРОТ в 2027 году будет увеличен до 28 935 рублей, то минимальный размер пособия по беременности и родам составит при одноплодной беременности 133 180,6 рубля", - сказал Балынин.
Он уточнил, что при одноплодной беременности с осложнениями размер пособия может составить 148 401,24 рубля, а при многоплодной беременности - 184 550,26 рубля.
Специалист также напомнил, что опережающий рост МРОТ закреплен в национальных целях развития страны. Согласно указу президента России Владимира Путина, планка минимального размера оплаты труда к 2030 году должна подняться не менее чем до 35 тысяч рублей.
 
ОбществоРОССИЯбеременностьпособия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала