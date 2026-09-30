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Россиянам назвали размер минимального пособия по беременности в 2027 году

Россиянам назвали размер минимального пособия по беременности в 2027 году - 30.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам назвали размер минимального пособия по беременности в 2027 году

Минимальный размер пособия по беременности и родам при одноплодной беременности в России может превысить 133 тысячи рублей в 2027 году, сообщил РИА Новости... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:25+0300

2026-09-30T10:25+0300

2026-09-30T10:25+0300

общество

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пособия

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минимальный размер пособия по беременности и родам при одноплодной беременности в России может превысить 133 тысячи рублей в 2027 году, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Минимальный размер пособия по беременности и родам зависит от величины минимального размера оплаты труда (МРОТ), районного коэффициента в регионе и продолжительности декретного отпуска. "В случае, если МРОТ в 2027 году будет увеличен до 28 935 рублей, то минимальный размер пособия по беременности и родам составит при одноплодной беременности 133 180,6 рубля", - сказал Балынин. Он уточнил, что при одноплодной беременности с осложнениями размер пособия может составить 148 401,24 рубля, а при многоплодной беременности - 184 550,26 рубля. Специалист также напомнил, что опережающий рост МРОТ закреплен в национальных целях развития страны. Согласно указу президента России Владимира Путина, планка минимального размера оплаты труда к 2030 году должна подняться не менее чем до 35 тысяч рублей.

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общество , россия, беременность, пособия