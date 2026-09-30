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На больничные и декретные пособия в новых регионах ушло 6 миллиардов рублей

На больничные и декретные пособия в новых регионах ушло 6 миллиардов рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ

На больничные и декретные пособия в новых регионах ушло 6 миллиардов рублей

Почти 6 миллиардов рублей ушло на расходы по больничным и декретным пособиям с начала 2026 года в новых регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:15+0300

2026-09-30T09:15+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Почти 6 миллиардов рублей ушло на расходы по больничным и декретным пособиям с начала 2026 года в новых регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. "С января расходы на выплату больничных и декретных пособий на новых территориях составили почти 6 миллиардов рублей – на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го", - говорится в сообщении. Уточняется, что получателями выплат стали 144,2 тысячи человек. Обеспечением по страхованию от травм и несчастных случаев на работе были охвачены порядка 69 тысяч жителей Донбасса и Новороссии. В России 30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

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общество , бизнес, донбасс, лнр, запорожская область, социальный фонд