https://1prime.ru/20260930/posobija-873789802.html
На больничные и декретные пособия в новых регионах ушло 6 миллиардов рублей
На больничные и декретные пособия в новых регионах ушло 6 миллиардов рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
На больничные и декретные пособия в новых регионах ушло 6 миллиардов рублей
Почти 6 миллиардов рублей ушло на расходы по больничным и декретным пособиям с начала 2026 года в новых регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:15+0300
2026-09-30T09:15+0300
2026-09-30T09:31+0300
общество
бизнес
донбасс
лнр
запорожская область
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873789802.jpg?1790749878
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Почти 6 миллиардов рублей ушло на расходы по больничным и декретным пособиям с начала 2026 года в новых регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. "С января расходы на выплату больничных и декретных пособий на новых территориях составили почти 6 миллиардов рублей – на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го", - говорится в сообщении. Уточняется, что получателями выплат стали 144,2 тысячи человек. Обеспечением по страхованию от травм и несчастных случаев на работе были охвачены порядка 69 тысяч жителей Донбасса и Новороссии. В России 30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
донбасс
лнр
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, донбасс, лнр, запорожская область, социальный фонд
Общество , Бизнес, ДОНБАСС, ЛНР, Запорожская область, Социальный фонд
На больничные и декретные пособия в новых регионах ушло 6 миллиардов рублей
Соцфонд: на больничные и декретные пособия в новых регионах ушло 6 миллиардов рублей
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Почти 6 миллиардов рублей ушло на расходы по больничным и декретным пособиям с начала 2026 года в новых регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.
"С января расходы на выплату больничных и декретных пособий на новых территориях составили почти 6 миллиардов рублей – на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го", - говорится в сообщении.
Уточняется, что получателями выплат стали 144,2 тысячи человек. Обеспечением по страхованию от травм и несчастных случаев на работе были охвачены порядка 69 тысяч жителей Донбасса и Новороссии.
В России 30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.