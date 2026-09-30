Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство поддержит инновационные проекты на стартап-саммите - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/pravitelstvo-873824720.html
Правительство поддержит инновационные проекты на стартап-саммите
Правительство поддержит инновационные проекты на стартап-саммите - 30.09.2026, ПРАЙМ
Правительство поддержит инновационные проекты на стартап-саммите
Правительство России готово оказать поддержку инновационным проектам, представленным на Московском стартап-саммите, заявил вице-премьер России Александр Новак. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T21:09+0300
2026-09-30T21:19+0300
россия
александр новак
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873824720.jpg?1790792382
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России готово оказать поддержку инновационным проектам, представленным на Московском стартап-саммите, заявил вице-премьер России Александр Новак. В рамках работы саммита в среду российские и международные компании представили первому вице-премьеру России Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку инновационные технологии. "Со стороны правительства России готовы оказать поддержку проектам, которые были сегодня представлены. Такая работа позволит внедрять инновации и укреплять технологический суверенитет государства. От этого зависит конкурентоспособность нашей экономики, ее эффективность", - приводятся слова Новака в сообщении секретариата Мантурова. В секретариате добавили, что проекты, представленные на саммите, отвечают национальным приоритетам России. По итогам мероприятия эксперты озвучили инвестиционные предложения на общую сумму 763 миллиона рублей, пригласили компании к пилотным проектам и предложили другие меры поддержки.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр новак, денис мантуров
РОССИЯ, Александр Новак, Денис Мантуров
21:09 30.09.2026 (обновлено: 21:19 30.09.2026)
 
Правительство поддержит инновационные проекты на стартап-саммите

Новак: правительство готово поддержать инновационные проекты на Московском стартап-саммите

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России готово оказать поддержку инновационным проектам, представленным на Московском стартап-саммите, заявил вице-премьер России Александр Новак.
В рамках работы саммита в среду российские и международные компании представили первому вице-премьеру России Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку инновационные технологии.
"Со стороны правительства России готовы оказать поддержку проектам, которые были сегодня представлены. Такая работа позволит внедрять инновации и укреплять технологический суверенитет государства. От этого зависит конкурентоспособность нашей экономики, ее эффективность", - приводятся слова Новака в сообщении секретариата Мантурова.
В секретариате добавили, что проекты, представленные на саммите, отвечают национальным приоритетам России. По итогам мероприятия эксперты озвучили инвестиционные предложения на общую сумму 763 миллиона рублей, пригласили компании к пилотным проектам и предложили другие меры поддержки.
 
РОССИЯАлександр НовакДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала