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Правительство поддержит инновационные проекты на стартап-саммите
Правительство поддержит инновационные проекты на стартап-саммите - 30.09.2026, ПРАЙМ
Правительство поддержит инновационные проекты на стартап-саммите
Правительство России готово оказать поддержку инновационным проектам, представленным на Московском стартап-саммите, заявил вице-премьер России Александр Новак. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T21:09+0300
2026-09-30T21:09+0300
2026-09-30T21:19+0300
россия
александр новак
денис мантуров
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России готово оказать поддержку инновационным проектам, представленным на Московском стартап-саммите, заявил вице-премьер России Александр Новак. В рамках работы саммита в среду российские и международные компании представили первому вице-премьеру России Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку инновационные технологии. "Со стороны правительства России готовы оказать поддержку проектам, которые были сегодня представлены. Такая работа позволит внедрять инновации и укреплять технологический суверенитет государства. От этого зависит конкурентоспособность нашей экономики, ее эффективность", - приводятся слова Новака в сообщении секретариата Мантурова. В секретариате добавили, что проекты, представленные на саммите, отвечают национальным приоритетам России. По итогам мероприятия эксперты озвучили инвестиционные предложения на общую сумму 763 миллиона рублей, пригласили компании к пилотным проектам и предложили другие меры поддержки.
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россия, александр новак, денис мантуров
РОССИЯ, Александр Новак, Денис Мантуров
Правительство поддержит инновационные проекты на стартап-саммите
Новак: правительство готово поддержать инновационные проекты на Московском стартап-саммите
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России готово оказать поддержку инновационным проектам, представленным на Московском стартап-саммите, заявил вице-премьер России Александр Новак.
В рамках работы саммита в среду российские и международные компании представили первому вице-премьеру России Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку инновационные технологии.
"Со стороны правительства России готовы оказать поддержку проектам, которые были сегодня представлены. Такая работа позволит внедрять инновации и укреплять технологический суверенитет государства. От этого зависит конкурентоспособность нашей экономики, ее эффективность", - приводятся слова Новака в сообщении секретариата Мантурова.
В секретариате добавили, что проекты, представленные на саммите, отвечают национальным приоритетам России. По итогам мероприятия эксперты озвучили инвестиционные предложения на общую сумму 763 миллиона рублей, пригласили компании к пилотным проектам и предложили другие меры поддержки.