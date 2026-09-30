https://1prime.ru/20260930/pravitelstvo-873824720.html

Правительство поддержит инновационные проекты на стартап-саммите

Правительство поддержит инновационные проекты на стартап-саммите - 30.09.2026, ПРАЙМ

Правительство поддержит инновационные проекты на стартап-саммите

Правительство России готово оказать поддержку инновационным проектам, представленным на Московском стартап-саммите, заявил вице-премьер России Александр Новак. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T21:09+0300

2026-09-30T21:09+0300

2026-09-30T21:19+0300

россия

александр новак

денис мантуров

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России готово оказать поддержку инновационным проектам, представленным на Московском стартап-саммите, заявил вице-премьер России Александр Новак. В рамках работы саммита в среду российские и международные компании представили первому вице-премьеру России Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку инновационные технологии. "Со стороны правительства России готовы оказать поддержку проектам, которые были сегодня представлены. Такая работа позволит внедрять инновации и укреплять технологический суверенитет государства. От этого зависит конкурентоспособность нашей экономики, ее эффективность", - приводятся слова Новака в сообщении секретариата Мантурова. В секретариате добавили, что проекты, представленные на саммите, отвечают национальным приоритетам России. По итогам мероприятия эксперты озвучили инвестиционные предложения на общую сумму 763 миллиона рублей, пригласили компании к пилотным проектам и предложили другие меры поддержки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак, денис мантуров