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Правительство Украины перешло в режим максимальной экономии

Правительство Украины перешло в режим максимальной экономии - 30.09.2026, ПРАЙМ

Правительство Украины перешло в режим максимальной экономии

Правительство Украины перешло в режим максимальной экономии, заявил в среду премьер-министр страны Сергей Корецкий. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T21:42+0300

2026-09-30T21:42+0300

2026-09-30T21:42+0300

мировая экономика

украина

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство Украины перешло в режим максимальной экономии, заявил в среду премьер-министр страны Сергей Корецкий. "Правительство перешло в режим максимальной экономии и отложило все первоочередные расходы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Корецкого. При этом украинский премьер добавил, что этого недостаточно и Украине критически важно получать деньги от международных партнеров. По его словам, западное финансирование напрямую зависит от взятых Украиной на себя обязательств. Корецкий заявил 28 сентября, что Украина вновь пересмотрела траты из госбюджета и отказалась от части расходов на фоне острой нехватки денежных средств. Ранее в сентябре украинский премьер заявлял, что ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки. При этом глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования на 2027 год. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

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мировая экономика, украина