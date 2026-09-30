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Регионы смогут направить 300 миллиардов рублей на развитие экономики

Регионы смогут направить 300 миллиардов рублей на развитие экономики - 30.09.2026, ПРАЙМ

Регионы смогут направить 300 миллиардов рублей на развитие экономики

Перенос погашения регионами России долгов по бюджетным кредитам позволит им в 2027-2029 годах направить 300 миллиардов рублей на развитие экономики и соцсферы,... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:32+0300

2026-09-30T22:32+0300

2026-09-30T22:32+0300

финансы

россия

михаил мишустин

антон силуанов

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Перенос погашения регионами России долгов по бюджетным кредитам позволит им в 2027-2029 годах направить 300 миллиардов рублей на развитие экономики и соцсферы, сообщает правительство РФ. "Для снижения долговой нагрузки по поручению президента правительством будут перенесены сроки погашения регионами задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. Это даст субъектам возможность направить высвободившиеся средства - около 300 млрд рублей на развитие экономики и социальной сферы", - говорится в сообщении. Правительство России ранее на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей, сообщил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отмечал министр финансов Антон Силуанов.

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финансы, россия, михаил мишустин, антон силуанов