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Профсоюз IG Metall готов дать решительный отпор планам Volkswagen

Профсоюз IG Metall готов дать решительный отпор планам Volkswagen - 30.09.2026, ПРАЙМ

Профсоюз IG Metall готов дать решительный отпор планам Volkswagen

Крупнейший профсоюз Германии IG Metall заявил о готовности дать решительный отпор планам немецкого автоконцерна Volkswagen по расторжению коллективных... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:08+0300

2026-09-30T16:08+0300

2026-09-30T16:08+0300

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БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Крупнейший профсоюз Германии IG Metall заявил о готовности дать решительный отпор планам немецкого автоконцерна Volkswagen по расторжению коллективных соглашений об оплате и условиях труда. "В среду правление Volkswagen объявило о намерении расторгнуть целый ряд соглашений, регулирующих оплату и условия труда своих сотрудников... IG Metall и производственный совет Volkswagen заявили, что намерены противостоять этим планам. Назревает конфликт на рубеже 2026-2027 годов", - говорится в сообщении на сайте представительства профсоюза в федеральных землях Нижняя Саксония и Саксония-Анхальт. По данным профсоюза, в среду руководство автоконцерна направит сотрудникам уведомления о расторжении соглашений. IG Metall подчеркивает, что даже в случае расторжения соглашений гарантии занятости для сотрудников Volkswagen останутся в силе до конца 2030 года. Таким образом автопроизводитель не сможет увольнять сотрудников по свой инициативе до 2031 года. Профсоюз отмечает, что решение о расторжении коллективных соглашений сможет отразиться на условиях труда работников не раньше января 2027 года. Новостной портал Tagesschau 21 сентября сообщал, что по призыву IG Metall на автомобильных предприятиях ФРГ прошли массовые протесты против сокращения рабочих мест и увеличения количества рабочих часов в неделю.

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бизнес, мировая экономика, германия, фрг, ig metall, volkswagen