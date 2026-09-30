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Производство автомобилей в Великобритании в августе выросло на 5,7%
Производство автомобилей в Великобритании в августе выросло на 5,7% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Производство автомобилей в Великобритании в августе выросло на 5,7%
Производство автомобилей в Великобритании в августе увеличилось на 5,7% в годовом выражении - до 40 872 автомобилей, свидетельствуют данные британского Общества | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:28+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в августе увеличилось на 5,7% в годовом выражении - до 40 872 автомобилей, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
Для внутреннего рынка в августе выпустили 9821 автомобиль, что на 21% больше, чем годом ранее. Выпуск на экспорт поднялся на 1,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 31 051 машин.
За прошедшие восемь месяцев автомобильное производство в стране снизилось на 7,1%, до 490 506 машин, в том числе для внутреннего рынка было выпущено 117 856 автомобилей (-9%), на экспорт - 372 650 машин (-6,5%).
Без учета коммерческих автомобилей (CV) производство выросло в августе на 6,1% в годовом выражении, до 39 328 единиц, в том числе 9007 машины (+26%) было произведено для внутреннего рынка и 30 321 (1,4%) - на экспорт.
Экспорт в Австралию и США показал наибольший рост среди 10 крупнейших рынков, увеличившись на 104,7% и 48,6% соответственно, сообщает SMMT. Поставки в Турцию, Китай и ЕС уменьшились на 49,6%, 15% и 7,4% соответственно.
"Возвращение к росту в августе и инвестиционные обязательства на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов в этом месяце свидетельствуют о с трудом достигнутой уверенности к британскому автомобильному производству - уверенности, которую необходимо защищать, а не подвергать риску", - приводится в релизе комментарий исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.
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бизнес, промышленность, великобритания, австралия, сша, ес
Бизнес, Промышленность, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВСТРАЛИЯ, США, ЕС
Производство автомобилей в Великобритании в августе выросло на 5,7%
SMMT: производство автомобилей в Великобритании в августе выросло на 5,7%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в августе увеличилось на 5,7% в годовом выражении - до 40 872 автомобилей, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
Для внутреннего рынка в августе выпустили 9821 автомобиль, что на 21% больше, чем годом ранее. Выпуск на экспорт поднялся на 1,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 31 051 машин.
За прошедшие восемь месяцев автомобильное производство в стране снизилось на 7,1%, до 490 506 машин, в том числе для внутреннего рынка было выпущено 117 856 автомобилей (-9%), на экспорт - 372 650 машин (-6,5%).
Без учета коммерческих автомобилей (CV) производство выросло в августе на 6,1% в годовом выражении, до 39 328 единиц, в том числе 9007 машины (+26%) было произведено для внутреннего рынка и 30 321 (1,4%) - на экспорт.
Экспорт в Австралию и США показал наибольший рост среди 10 крупнейших рынков, увеличившись на 104,7% и 48,6% соответственно, сообщает SMMT. Поставки в Турцию, Китай и ЕС уменьшились на 49,6%, 15% и 7,4% соответственно.
"Возвращение к росту в августе и инвестиционные обязательства на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов в этом месяце свидетельствуют о с трудом достигнутой уверенности к британскому автомобильному производству - уверенности, которую необходимо защищать, а не подвергать риску", - приводится в релизе комментарий исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.