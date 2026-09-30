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Три танкера обстреляли в Ормузском проливе
Три танкера обстреляли в Ормузском проливе - 30.09.2026, ПРАЙМ
Три танкера обстреляли в Ормузском проливе
Три судна подверглись обстрелу в Ормузском проливе, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:52+0300
2026-09-30T14:52+0300
2026-09-30T14:52+0300
ормузский пролив
персидский залив
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ЛОНДОН, 30 сен - ПРАЙМ. Три судна подверглись обстрелу в Ормузском проливе, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "Левый борт танкера для перевозки сырой нефти подвергся удару неизвестным снарядом", - говорится в сообщении управления. Управление сообщило, что удару неизвестного снаряда подверглись также танкер, двигавшийся в сторону Персидского залива, и танкер для перевозки СПГ. UKMTO не уточняет дату и время инцидента, а также какой урон был нанесен танкерам.
ормузский пролив
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ормузский пролив, персидский залив
Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
Три танкера обстреляли в Ормузском проливе
UKMTO: в Ормузском проливе подверглись обстрелу три танкера
ЛОНДОН, 30 сен - ПРАЙМ. Три судна подверглись обстрелу в Ормузском проливе, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"Левый борт танкера для перевозки сырой нефти подвергся удару неизвестным снарядом", - говорится в сообщении управления.
Управление сообщило, что удару неизвестного снаряда подверглись также танкер, двигавшийся в сторону Персидского залива, и танкер для перевозки СПГ.
UKMTO не уточняет дату и время инцидента, а также какой урон был нанесен танкерам.