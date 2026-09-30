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Путин поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Путин поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики
Путин поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики - 30.09.2026, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:16+0300
2026-09-30T14:16+0300
россия
финансы
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики. Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва. "Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла. Специалисты, эксперты полагают, что предыдущий у нас завершился, многие программы выполнены, нужно дать новый импульс", - сказал Путин.Он добавил, что российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно."Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами", - подчеркнул Путин.
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россия, финансы, владимир путин, госдума
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Госдума
14:16 30.09.2026
 

Путин поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики.
Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.
"Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла. Специалисты, эксперты полагают, что предыдущий у нас завершился, многие программы выполнены, нужно дать новый импульс", - сказал Путин.
Он добавил, что российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
"Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами", - подчеркнул Путин.
 
РОССИЯФинансыВладимир ПутинГосдума
 
 
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