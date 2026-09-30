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Закон о бюджете должен быть сбалансированным и реалистичным, заявил Путин
Закон о бюджете должен быть сбалансированным и реалистичным, заявил Путин - 30.09.2026, ПРАЙМ
Закон о бюджете должен быть сбалансированным и реалистичным, заявил Путин
Закон о бюджете РФ должен быть сбалансированным и реалистичным, необходимо исключить популизм, заявил президент России Владимир Путин. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:20+0300
2026-09-30T14:20+0300
2026-09-30T14:20+0300
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владимир путин
госдума
единая россия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Закон о бюджете РФ должен быть сбалансированным и реалистичным, необходимо исключить популизм, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва. "Качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, госдума, единая россия, кпрф
РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума, Единая Россия, КПРФ
Закон о бюджете должен быть сбалансированным и реалистичным, заявил Путин
Путин: закон о бюджете России должен быть сбалансированным, необходимо исключить популизм
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Закон о бюджете РФ должен быть сбалансированным и реалистичным, необходимо исключить популизм, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.
"Качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм", - сказал Путин.