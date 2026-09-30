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Путин призвал продолжать активное развитие Дальнего Востока и Арктики - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Путин призвал продолжать активное развитие Дальнего Востока и Арктики
Путин призвал продолжать активное развитие Дальнего Востока и Арктики - 30.09.2026, ПРАЙМ
Путин призвал продолжать активное развитие Дальнего Востока и Арктики
России удалось запустить активное развитие Дальнего Востока и Арктики, эта тенденция должна быть продолжена, сказал президент РФ Владимир Путин. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:26+0300
2026-09-30T14:26+0300
россия
мировая экономика
дальний восток
арктика
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. России удалось запустить активное развитие Дальнего Востока и Арктики, эта тенденция должна быть продолжена, сказал президент РФ Владимир Путин. Президент России в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва. Он отметил, что на Восточном экономическом форуме предложил запустить единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике. По его словам, это беспрецедентная по масштабам, по своему охвату система поддержки бизнеса, основанная на уже накопленном многолетнем опыте. "Мы знаем ситуацию на Дальнем Востоке, в Арктике, но нам удалось ситуацию нормализовать, развивать этот регион активно. Больше того, там многие... ключевые показатели выше, чем в целом по стране. Надо обязательно поддержать эту тенденцию", - сказал Путин.
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россия, мировая экономика, дальний восток, арктика, владимир путин, госдума
РОССИЯ, Мировая экономика, Дальний Восток, АРКТИКА, Владимир Путин, Госдума
14:26 30.09.2026
 
Путин призвал продолжать активное развитие Дальнего Востока и Арктики

Путин: тенденция активного развития Дальнего Востока и Арктики должна быть продолжена

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. России удалось запустить активное развитие Дальнего Востока и Арктики, эта тенденция должна быть продолжена, сказал президент РФ Владимир Путин.
Президент России в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.
Он отметил, что на Восточном экономическом форуме предложил запустить единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике. По его словам, это беспрецедентная по масштабам, по своему охвату система поддержки бизнеса, основанная на уже накопленном многолетнем опыте.
"Мы знаем ситуацию на Дальнем Востоке, в Арктике, но нам удалось ситуацию нормализовать, развивать этот регион активно. Больше того, там многие... ключевые показатели выше, чем в целом по стране. Надо обязательно поддержать эту тенденцию", - сказал Путин.
 
РОССИЯМировая экономикаДальний ВостокАРКТИКАВладимир ПутинГосдума
 
 
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