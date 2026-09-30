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Путин призвал продолжать активное развитие Дальнего Востока и Арктики

Путин призвал продолжать активное развитие Дальнего Востока и Арктики - 30.09.2026, ПРАЙМ

Путин призвал продолжать активное развитие Дальнего Востока и Арктики

России удалось запустить активное развитие Дальнего Востока и Арктики, эта тенденция должна быть продолжена, сказал президент РФ Владимир Путин. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:26+0300

2026-09-30T14:26+0300

2026-09-30T14:26+0300

россия

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. России удалось запустить активное развитие Дальнего Востока и Арктики, эта тенденция должна быть продолжена, сказал президент РФ Владимир Путин. Президент России в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва. Он отметил, что на Восточном экономическом форуме предложил запустить единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике. По его словам, это беспрецедентная по масштабам, по своему охвату система поддержки бизнеса, основанная на уже накопленном многолетнем опыте. "Мы знаем ситуацию на Дальнем Востоке, в Арктике, но нам удалось ситуацию нормализовать, развивать этот регион активно. Больше того, там многие... ключевые показатели выше, чем в целом по стране. Надо обязательно поддержать эту тенденцию", - сказал Путин.

дальний восток

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россия, мировая экономика, дальний восток, арктика, владимир путин, госдума