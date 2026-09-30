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В новых регионах более 120 бизнесменов участвуют в программе страхования
В новых регионах более 120 бизнесменов участвуют в программе страхования - 30.09.2026, ПРАЙМ
В новых регионах более 120 бизнесменов участвуют в программе страхования
Более 120 предпринимателей в новых регионах России участвуют в программе добровольного страхования для получения больничного, сообщили РИА Новости в... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:16+0300
2026-09-30T09:16+0300
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бизнес
россия
запорожская область
херсонская область
социальный фонд
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 120 предпринимателей в новых регионах России участвуют в программе добровольного страхования для получения больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. В России с 1 января 2026 года стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых граждан. "На новых территориях в программу оплачиваемых больничных уже включилось более 120 предпринимателей", - говорится в сообщении. Уточняется, что для местных жителей это весомая поддержка, поскольку число самозанятых постоянно растет, и возможность социальных гарантий в рамках проекта стала еще одним плюсом. В России 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
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бизнес, россия, запорожская область, херсонская область, социальный фонд
Бизнес, РОССИЯ, Запорожская область, Херсонская область, Социальный фонд
В новых регионах более 120 бизнесменов участвуют в программе страхования
Соцфонд: более 120 бизнесменов в новых регионах участвуют в добровольном страховании
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 120 предпринимателей в новых регионах России участвуют в программе добровольного страхования для получения больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.
В России с 1 января 2026 года стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых граждан.
"На новых территориях в программу оплачиваемых больничных уже включилось более 120 предпринимателей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для местных жителей это весомая поддержка, поскольку число самозанятых постоянно растет, и возможность социальных гарантий в рамках проекта стала еще одним плюсом.
В России 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.