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Решетников ждет от США использования авторитета в G20 для торговли - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Решетников ждет от США использования авторитета в G20 для торговли
Решетников ждет от США использования авторитета в G20 для торговли - 30.09.2026, ПРАЙМ
Решетников ждет от США использования авторитета в G20 для торговли
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассчитывает, что США в рамках "Большой двадцатки" используют свой авторитет для решения неотложных вопросов... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T12:35+0300
2026-09-30T12:52+0300
россия
мировая экономика
сша
максим решетников
вто
newsweek
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассчитывает, что США в рамках "Большой двадцатки" используют свой авторитет для решения неотложных вопросов многосторонней торговой системы, об этом говорится в его в колонке для американского Newsweek. Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов международной торговой и экономической политики. В своей статье глава Минэкономразвития России отметил, что темы, вынесенные на обсуждение в рамках предстоящей встречи, такие, как, например, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок или сокращение хронического перепроизводства, заслуживают высокой оценки. При этом Решетников задается вопросом, действительно ли все из предложенных тем представляют собой наиболее насущные проблемы. "Я полагаю, что не было бы голословным утверждать, что "Группа двадцати" разделяет надежду на то, что США вернутся к использованию своего авторитета и сил для решения более неотложных и важных вопросов многосторонней торговой системы, чем те, которые стоят на сегодняшней торговой повестке дня "Группы двадцати": восстановление эффективного и справедливого регулирования торговли, включая систему разрешения споров, воплощенную в ВТО", - написал Решетников. Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут спустя 60 дней создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых арбитров. У ВТО нет полномочий навязывать решение.
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россия, мировая экономика, сша, максим решетников, вто, newsweek
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Максим Решетников, ВТО, Newsweek
12:35 30.09.2026 (обновлено: 12:52 30.09.2026)
 
Решетников ждет от США использования авторитета в G20 для торговли

Глава МЭР Решетников надеется, что США в рамках G20 используют свой авторитет

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассчитывает, что США в рамках "Большой двадцатки" используют свой авторитет для решения неотложных вопросов многосторонней торговой системы, об этом говорится в его в колонке для американского Newsweek.
Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов международной торговой и экономической политики.
В своей статье глава Минэкономразвития России отметил, что темы, вынесенные на обсуждение в рамках предстоящей встречи, такие, как, например, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок или сокращение хронического перепроизводства, заслуживают высокой оценки. При этом Решетников задается вопросом, действительно ли все из предложенных тем представляют собой наиболее насущные проблемы.
"Я полагаю, что не было бы голословным утверждать, что "Группа двадцати" разделяет надежду на то, что США вернутся к использованию своего авторитета и сил для решения более неотложных и важных вопросов многосторонней торговой системы, чем те, которые стоят на сегодняшней торговой повестке дня "Группы двадцати": восстановление эффективного и справедливого регулирования торговли, включая систему разрешения споров, воплощенную в ВТО", - написал Решетников.
Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут спустя 60 дней создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых арбитров. У ВТО нет полномочий навязывать решение.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАМаксим РешетниковВТОNewsweek
 
 
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