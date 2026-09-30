https://1prime.ru/20260930/reshetnikov-873799269.html
Решетников прокомментировал ограничения в торговле продовольствием
Решетников прокомментировал ограничения в торговле продовольствием - 30.09.2026, ПРАЙМ
Решетников прокомментировал ограничения в торговле продовольствием
Ограничения в торговле, которые крупные участники глобального рынка вводят друг против друга, наносят урон по самому бедному и уязвимому населению по всему... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T12:35+0300
2026-09-30T12:35+0300
2026-09-30T12:35+0300
мировая экономика
максим решетников
newsweek
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Ограничения в торговле, которые крупные участники глобального рынка вводят друг против друга, наносят урон по самому бедному и уязвимому населению по всему миру, написал министр экономического развития Максим Решетников в колонке для американского Newsweek.
Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе осуждение "вепонизации" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием.
"Что касается темы вепонизации торговли продовольствием, то здесь мы полностью согласны с американскими коллегами: это крайне острая глобальная проблема. От ограничений, которые вводят крупные участники мирового рынка друг против друга, страдает самое бедное и уязвимое население по всему миру. Для этих стран нехватка или удорожание продовольствия – это не вопрос снижения экономического роста или благосостояния. Зачастую это вопрос физического выживания их населения", - пишет Решетников.
Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы оградить глобальный продовольственный сектор от влияния торговых и геополитических трений, добавил министр.
При это он подчеркнул, что договоренности стран "Большой двадцатки" должны покрывать не только меры, относящиеся непосредственно к торговле продовольствием, но и все ограничения, затрудняющие мировую торговлю.
"Речь идет об ограничениях торговли товарами, необходимыми для сельскохозяйственного производства, включая удобрения и оборудование, а также на необходимые услуги, такие как финансирование, осуществление платежей, страхование и транспортировка", - пояснил Решетников.
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мировая экономика, максим решетников, newsweek
Мировая экономика, Максим Решетников, Newsweek
Решетников прокомментировал ограничения в торговле продовольствием
Решетников: ограничения в торговле наносят урон бедному и уязвимому населению
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Ограничения в торговле, которые крупные участники глобального рынка вводят друг против друга, наносят урон по самому бедному и уязвимому населению по всему миру, написал министр экономического развития Максим Решетников в колонке для американского Newsweek.
Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе осуждение "вепонизации" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием.
"Что касается темы вепонизации торговли продовольствием, то здесь мы полностью согласны с американскими коллегами: это крайне острая глобальная проблема. От ограничений, которые вводят крупные участники мирового рынка друг против друга, страдает самое бедное и уязвимое население по всему миру. Для этих стран нехватка или удорожание продовольствия – это не вопрос снижения экономического роста или благосостояния. Зачастую это вопрос физического выживания их населения", - пишет Решетников.
Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы оградить глобальный продовольственный сектор от влияния торговых и геополитических трений, добавил министр.
При это он подчеркнул, что договоренности стран "Большой двадцатки" должны покрывать не только меры, относящиеся непосредственно к торговле продовольствием, но и все ограничения, затрудняющие мировую торговлю.
"Речь идет об ограничениях торговли товарами, необходимыми для сельскохозяйственного производства, включая удобрения и оборудование, а также на необходимые услуги, такие как финансирование, осуществление платежей, страхование и транспортировка", - пояснил Решетников.