https://1prime.ru/20260930/reshetnikov-873799269.html

Решетников прокомментировал ограничения в торговле продовольствием

Решетников прокомментировал ограничения в торговле продовольствием - 30.09.2026, ПРАЙМ

Решетников прокомментировал ограничения в торговле продовольствием

Ограничения в торговле, которые крупные участники глобального рынка вводят друг против друга, наносят урон по самому бедному и уязвимому населению по всему... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T12:35+0300

2026-09-30T12:35+0300

2026-09-30T12:35+0300

мировая экономика

максим решетников

newsweek

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873799269.jpg?1790760958

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Ограничения в торговле, которые крупные участники глобального рынка вводят друг против друга, наносят урон по самому бедному и уязвимому населению по всему миру, написал министр экономического развития Максим Решетников в колонке для американского Newsweek. Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе осуждение "вепонизации" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием. "Что касается темы вепонизации торговли продовольствием, то здесь мы полностью согласны с американскими коллегами: это крайне острая глобальная проблема. От ограничений, которые вводят крупные участники мирового рынка друг против друга, страдает самое бедное и уязвимое население по всему миру. Для этих стран нехватка или удорожание продовольствия – это не вопрос снижения экономического роста или благосостояния. Зачастую это вопрос физического выживания их населения", - пишет Решетников. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы оградить глобальный продовольственный сектор от влияния торговых и геополитических трений, добавил министр. При это он подчеркнул, что договоренности стран "Большой двадцатки" должны покрывать не только меры, относящиеся непосредственно к торговле продовольствием, но и все ограничения, затрудняющие мировую торговлю. "Речь идет об ограничениях торговли товарами, необходимыми для сельскохозяйственного производства, включая удобрения и оборудование, а также на необходимые услуги, такие как финансирование, осуществление платежей, страхование и транспортировка", - пояснил Решетников.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, максим решетников, newsweek