Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников прокомментировал ограничения в торговле продовольствием - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/reshetnikov-873799269.html
Решетников прокомментировал ограничения в торговле продовольствием
Решетников прокомментировал ограничения в торговле продовольствием - 30.09.2026, ПРАЙМ
Решетников прокомментировал ограничения в торговле продовольствием
Ограничения в торговле, которые крупные участники глобального рынка вводят друг против друга, наносят урон по самому бедному и уязвимому населению по всему... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T12:35+0300
2026-09-30T12:35+0300
мировая экономика
максим решетников
newsweek
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873799269.jpg?1790760958
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Ограничения в торговле, которые крупные участники глобального рынка вводят друг против друга, наносят урон по самому бедному и уязвимому населению по всему миру, написал министр экономического развития Максим Решетников в колонке для американского Newsweek. Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе осуждение "вепонизации" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием. "Что касается темы вепонизации торговли продовольствием, то здесь мы полностью согласны с американскими коллегами: это крайне острая глобальная проблема. От ограничений, которые вводят крупные участники мирового рынка друг против друга, страдает самое бедное и уязвимое население по всему миру. Для этих стран нехватка или удорожание продовольствия – это не вопрос снижения экономического роста или благосостояния. Зачастую это вопрос физического выживания их населения", - пишет Решетников. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы оградить глобальный продовольственный сектор от влияния торговых и геополитических трений, добавил министр. При это он подчеркнул, что договоренности стран "Большой двадцатки" должны покрывать не только меры, относящиеся непосредственно к торговле продовольствием, но и все ограничения, затрудняющие мировую торговлю. "Речь идет об ограничениях торговли товарами, необходимыми для сельскохозяйственного производства, включая удобрения и оборудование, а также на необходимые услуги, такие как финансирование, осуществление платежей, страхование и транспортировка", - пояснил Решетников.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, максим решетников, newsweek
Мировая экономика, Максим Решетников, Newsweek
12:35 30.09.2026
 
Решетников прокомментировал ограничения в торговле продовольствием

Решетников: ограничения в торговле наносят урон бедному и уязвимому населению

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Ограничения в торговле, которые крупные участники глобального рынка вводят друг против друга, наносят урон по самому бедному и уязвимому населению по всему миру, написал министр экономического развития Максим Решетников в колонке для американского Newsweek.
Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе осуждение "вепонизации" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием.
"Что касается темы вепонизации торговли продовольствием, то здесь мы полностью согласны с американскими коллегами: это крайне острая глобальная проблема. От ограничений, которые вводят крупные участники мирового рынка друг против друга, страдает самое бедное и уязвимое население по всему миру. Для этих стран нехватка или удорожание продовольствия – это не вопрос снижения экономического роста или благосостояния. Зачастую это вопрос физического выживания их населения", - пишет Решетников.
Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы оградить глобальный продовольственный сектор от влияния торговых и геополитических трений, добавил министр.
При это он подчеркнул, что договоренности стран "Большой двадцатки" должны покрывать не только меры, относящиеся непосредственно к торговле продовольствием, но и все ограничения, затрудняющие мировую торговлю.
"Речь идет об ограничениях торговли товарами, необходимыми для сельскохозяйственного производства, включая удобрения и оборудование, а также на необходимые услуги, такие как финансирование, осуществление платежей, страхование и транспортировка", - пояснил Решетников.
 
Мировая экономикаМаксим РешетниковNewsweek
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала