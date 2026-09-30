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Странам G20 нужно вместе бороться с искажением торговли, заявил Решетников

Странам G20 нужно вместе бороться с искажением торговли, заявил Решетников - 30.09.2026, ПРАЙМ

Странам G20 нужно вместе бороться с искажением торговли, заявил Решетников

Странам "Большой двадцатки" необходимо сообща работать над совершенствованием многосторонних правил торговли, чтобы бороться с различным формами ее искажения,... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T12:36+0300

2026-09-30T12:36+0300

2026-09-30T12:36+0300

мировая экономика

максим решетников

newsweek

вто

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Странам "Большой двадцатки" необходимо сообща работать над совершенствованием многосторонних правил торговли, чтобы бороться с различным формами ее искажения, написал министр экономического развития России Максим Решетников в колонке для американского Newsweek. Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства. "Нам нужно работать сообща в "Группе двадцати" и в ВТО над совершенствованием многосторонних правил, чтобы бороться с различным формами искажения торговли", - считает Решетников. Говоря о проблеме глобального избытка производственных мощностей и перепроизводства, Решетников указал, что если страна, которая обладает определенными сравнительными преимуществами и производит больше, чем потребляет, она будет экспортировать излишек. "Это нормально, на этом построена вся международная торговля. Вопрос в другом: является ли такое превышение производства над внутренним потреблением следствием реальных конкурентных преимуществ или же результатом искажений конкуренции", - продолжил Решетников. При этом, добавил глава Минэкономразвития России, есть целый набор практик, который приводит к искажению конкуренции и созданию необоснованных преимуществ для национальных экспортеров. "Это тарифы и различные нетарифные ограничения, которые гарантируют спрос для отечественных поставщиков. Экспортный контроль, запреты на передачу технологий, доминирование транснациональных корпораций могут приводить к монополизации отдельных отраслей, что в результате приводит к критическому избытку производственных мощностей. Преференции и защита, обеспеченные на внутреннем рынке, в итоге превращаются в преимущества на рынках внешних", - отметил он. Решетников также подчеркнул, что совместные решения стран G20 не должны использоваться для того, чтобы легитимизировать меры, которые некоторые из ее участников принимают на национальном уровне. "Группа двадцати" – это площадка, где нам надо договариваться, учитывая разнообразие позиций ее участников. А если вместо этого на этой площадке выдвигать взаимные обвинения, или предлагать решения, заведомо неприемлемые для кого-то из участников, "Группа двадцати" рискует потерять свою практическую значимость", - уверен российский министр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, максим решетников, newsweek, вто