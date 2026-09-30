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Странам G20 нужно вместе бороться с искажением торговли, заявил Решетников - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Странам G20 нужно вместе бороться с искажением торговли, заявил Решетников
Странам G20 нужно вместе бороться с искажением торговли, заявил Решетников - 30.09.2026, ПРАЙМ
Странам G20 нужно вместе бороться с искажением торговли, заявил Решетников
Странам "Большой двадцатки" необходимо сообща работать над совершенствованием многосторонних правил торговли, чтобы бороться с различным формами ее искажения,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T12:36+0300
2026-09-30T12:36+0300
мировая экономика
максим решетников
newsweek
вто
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Странам "Большой двадцатки" необходимо сообща работать над совершенствованием многосторонних правил торговли, чтобы бороться с различным формами ее искажения, написал министр экономического развития России Максим Решетников в колонке для американского Newsweek. Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства. "Нам нужно работать сообща в "Группе двадцати" и в ВТО над совершенствованием многосторонних правил, чтобы бороться с различным формами искажения торговли", - считает Решетников. Говоря о проблеме глобального избытка производственных мощностей и перепроизводства, Решетников указал, что если страна, которая обладает определенными сравнительными преимуществами и производит больше, чем потребляет, она будет экспортировать излишек. "Это нормально, на этом построена вся международная торговля. Вопрос в другом: является ли такое превышение производства над внутренним потреблением следствием реальных конкурентных преимуществ или же результатом искажений конкуренции", - продолжил Решетников. При этом, добавил глава Минэкономразвития России, есть целый набор практик, который приводит к искажению конкуренции и созданию необоснованных преимуществ для национальных экспортеров. "Это тарифы и различные нетарифные ограничения, которые гарантируют спрос для отечественных поставщиков. Экспортный контроль, запреты на передачу технологий, доминирование транснациональных корпораций могут приводить к монополизации отдельных отраслей, что в результате приводит к критическому избытку производственных мощностей. Преференции и защита, обеспеченные на внутреннем рынке, в итоге превращаются в преимущества на рынках внешних", - отметил он. Решетников также подчеркнул, что совместные решения стран G20 не должны использоваться для того, чтобы легитимизировать меры, которые некоторые из ее участников принимают на национальном уровне. "Группа двадцати" – это площадка, где нам надо договариваться, учитывая разнообразие позиций ее участников. А если вместо этого на этой площадке выдвигать взаимные обвинения, или предлагать решения, заведомо неприемлемые для кого-то из участников, "Группа двадцати" рискует потерять свою практическую значимость", - уверен российский министр.
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192
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40
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мировая экономика, максим решетников, newsweek, вто
Мировая экономика, Максим Решетников, Newsweek, ВТО
12:36 30.09.2026
 
Странам G20 нужно вместе бороться с искажением торговли, заявил Решетников

Решетников: странам "Большой двадцатки" нужно вместе бороться с искажением торговли

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Странам "Большой двадцатки" необходимо сообща работать над совершенствованием многосторонних правил торговли, чтобы бороться с различным формами ее искажения, написал министр экономического развития России Максим Решетников в колонке для американского Newsweek.
Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
"Нам нужно работать сообща в "Группе двадцати" и в ВТО над совершенствованием многосторонних правил, чтобы бороться с различным формами искажения торговли", - считает Решетников.
Говоря о проблеме глобального избытка производственных мощностей и перепроизводства, Решетников указал, что если страна, которая обладает определенными сравнительными преимуществами и производит больше, чем потребляет, она будет экспортировать излишек. "Это нормально, на этом построена вся международная торговля. Вопрос в другом: является ли такое превышение производства над внутренним потреблением следствием реальных конкурентных преимуществ или же результатом искажений конкуренции", - продолжил Решетников.
При этом, добавил глава Минэкономразвития России, есть целый набор практик, который приводит к искажению конкуренции и созданию необоснованных преимуществ для национальных экспортеров.
"Это тарифы и различные нетарифные ограничения, которые гарантируют спрос для отечественных поставщиков. Экспортный контроль, запреты на передачу технологий, доминирование транснациональных корпораций могут приводить к монополизации отдельных отраслей, что в результате приводит к критическому избытку производственных мощностей. Преференции и защита, обеспеченные на внутреннем рынке, в итоге превращаются в преимущества на рынках внешних", - отметил он.
Решетников также подчеркнул, что совместные решения стран G20 не должны использоваться для того, чтобы легитимизировать меры, которые некоторые из ее участников принимают на национальном уровне.
"Группа двадцати" – это площадка, где нам надо договариваться, учитывая разнообразие позиций ее участников. А если вместо этого на этой площадке выдвигать взаимные обвинения, или предлагать решения, заведомо неприемлемые для кого-то из участников, "Группа двадцати" рискует потерять свою практическую значимость", - уверен российский министр.
 
Мировая экономикаМаксим РешетниковNewsweekВТО
 
 
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