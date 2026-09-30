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Налоговые резиденты России могут платить 10% налог на дивиденды

Налоговые резиденты России могут платить 10% налог на дивиденды - 30.09.2026, ПРАЙМ

Налоговые резиденты России могут платить 10% налог на дивиденды

Налоговые резиденты России, выступающие участниками китайских компаний с иностранным капиталом, могут платить 10% налог на дивиденды вместо предусмотренной в... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T12:29+0300

2026-09-30T12:29+0300

2026-09-30T12:51+0300

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ПЕКИН, 30 сен – ПРАЙМ. Налоговые резиденты России, выступающие участниками китайских компаний с иностранным капиталом, могут платить 10% налог на дивиденды вместо предусмотренной в КНР внутренней налоговой ставки в 20%, заявили РИА Новости в торговом представительстве РФ в Пекине. Китай с 1 сентября 2026 года изменил порядок налогообложения дивидендов, выплачиваемых китайскими компаниями с иностранными инвестициями иностранным физическим лицам. Действовавшее с 1994 года освобождение таких доходов от индивидуального подоходного налога отменено, и дивиденды теперь облагаются налогом в размере 20%. "Если получатель дивидендов является налоговым резидентом государства, с которым Китай заключил соглашение об избежании двойного налогообложения, фактическая величина ставки может быть ниже", - заявили в торгпредстве. В данном контексте для физических лиц – налоговых резидентов России существенное значение имеет соглашение между правительством РФ и правительством КНР об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы (СИДН). Так, в соответствии с соглашением, Китай вправе облагать налогом дивиденды, выплачиваемые китайской компанией российскому налоговому резиденту, однако размер такого налога ограничивается положениями СИДН. "В текущей ситуации в отношении физического лица – налогового резидента России возможны два варианта налогообложения: 20% – если применяется только внутреннее законодательство КНР и положения СИДН не используются; 10% – если получатель имеет право на применение российско-китайского СИДН и надлежащим образом оформляет применение договорной ставки", - пояснили в торгпредстве. При этом важно учитывать, что с 1 сентября 2026 года внутренней налоговой ставкой стала ставка в 20%, а СИДН позволяет ограничить китайский налог ставкой 10%. "Российское гражданство само по себе права на ставку 10% не дает. Для ее применения физическое лицо должно являться налоговым резидентом России для целей СИДН и иметь фактическое право на соответствующий доход", - добавили в торгпредстве. Указано, что СИДН предусматривает механизм устранения двойного налогообложения: налог, уплаченный в Китае в соответствии с положениями соглашения, может быть зачтен при расчете российского налога с того же дохода в пределах суммы соответствующего российского налога. "Иными словами, часть налога, которая ранее уплачивалась в России, после изменения китайских правил может фактически уплачиваться в КНР и учитываться при определении налоговых обязательств в РФ", - разъяснили в торгпредстве. Если же в Китае будет удержано 20% вместо предусмотренного СИДН предельного уровня 10%, сумма налога сверх предусмотренной СИДН ставки не должна автоматически рассматриваться как полностью подлежащая зачету в России. В такой ситуации целесообразно использовать предусмотренный китайским законодательством порядок применения льготы по СИДН и возврата излишне удержанного налога. "В этой связи налоговое резидентство получателя, его право на применение СИДН и комплект подтверждающих документов целесообразно определить до принятия решения о распределении прибыли и выплаты дивидендов, чтобы при наличии соответствующих оснований компания могла сразу применить льготную ставку в 10% вместо действующих внутри страны 20%", - добавили в торгпредстве.

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россия, китай, кнр, пекин