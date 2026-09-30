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Роснедра выставили на торги участок марганцевых руд в Челябинской области - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Роснедра выставили на торги участок марганцевых руд в Челябинской области
Роснедра выставили на торги участок марганцевых руд в Челябинской области - 30.09.2026, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги участок марганцевых руд в Челябинской области
Роснедра выставили на торги участок Кипчакский - месторождение марганцевых руд в Челябинской области, начальная цена достигает 172 миллиона рублей, следует из... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T13:42+0300
2026-09-30T13:42+0300
россия
челябинская область
роснедра
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги участок Кипчакский - месторождение марганцевых руд в Челябинской области, начальная цена достигает 172 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки принимаются по 30 октября, а сами торги намечены на 17 ноября. Лицензия предоставляется на 25 лет. Площадь участка - 4,23 квадратного километра. Начальная цена составила 172,578 миллиона рублей. "По результатам работ с учетом ранее полученных результатов при общих поисках марганцевых руд апробированы прогнозные ресурсы окисленных марганцевых руд по категории Р1 по бортовому содержанию марганца в руде 10%, в количестве 11,2 миллиона тонн со средним содержанием марганца 15,67%", - говорится в приложении к приказу Уралнедр. Весной этого года АО "Флагман" приобрело долю почти в 17% в компании "Реал Инженеринг Инвест", операторе Больше-Токмакского месторождения с крупнейшими в России запасами марганца - свыше 1,7 миллиарда тонн. В августе 2024 года Роснедра сообщили РИА Новости, что разработка этого участка в перспективе сможет обеспечить Россию собственным марганцевым сырьем.
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россия, челябинская область, роснедра
РОССИЯ, Челябинская область, Роснедра
13:42 30.09.2026
 
Роснедра выставили на торги участок марганцевых руд в Челябинской области

Роснедра выставили на торги участок Кипчакский за 172 миллиона рублей

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги участок Кипчакский - месторождение марганцевых руд в Челябинской области, начальная цена достигает 172 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги".
Заявки принимаются по 30 октября, а сами торги намечены на 17 ноября. Лицензия предоставляется на 25 лет. Площадь участка - 4,23 квадратного километра. Начальная цена составила 172,578 миллиона рублей.
"По результатам работ с учетом ранее полученных результатов при общих поисках марганцевых руд апробированы прогнозные ресурсы окисленных марганцевых руд по категории Р1 по бортовому содержанию марганца в руде 10%, в количестве 11,2 миллиона тонн со средним содержанием марганца 15,67%", - говорится в приложении к приказу Уралнедр.
Весной этого года АО "Флагман" приобрело долю почти в 17% в компании "Реал Инженеринг Инвест", операторе Больше-Токмакского месторождения с крупнейшими в России запасами марганца - свыше 1,7 миллиарда тонн. В августе 2024 года Роснедра сообщили РИА Новости, что разработка этого участка в перспективе сможет обеспечить Россию собственным марганцевым сырьем.
 
РОССИЯЧелябинская областьРоснедра
 
 
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