https://1prime.ru/20260930/rosselhoznadzor-873786198.html

Россельхознадзор сможет проводить проверки с помощью беспилотников

Россельхознадзор сможет проводить проверки с помощью беспилотников - 30.09.2026, ПРАЙМ

Россельхознадзор сможет проводить проверки с помощью беспилотников

Россельхознадзор с 1 октября сможет принимать решение о проведении контрольных мероприятий при выявлении признаков нарушений с помощью автоматической фото- и... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T05:38+0300

2026-09-30T05:38+0300

2026-09-30T05:38+0300

технологии

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 1 октября сможет принимать решение о проведении контрольных мероприятий при выявлении признаков нарушений с помощью автоматической фото- и видеосъемки, в том числе с беспилотных аппаратов, следует из постановления правительства, с которым ознакомились РИА Новости. "При выявлении признаков нарушений обязательных требований, полученных с использованием средств, работающих в автоматическом режиме, имеющих функции фотосъемки, видеозаписи, в том числе беспилотных аппаратов (систем)… органом государственного надзора принимается решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия", - говорится в документе. Как уточняется в документе, в перечень признаков вошло отсутствие ограждений на территориях содержания сельскохозяйственных животных и пастбищах с круглогодичным содержанием крупного рогатого скота, а также отсутствие площадок для дезинфекции транспорта. Кроме того, поводом для контрольного мероприятия смогут стать зафиксированные таким способом выпас животных на свалках, скотомогильниках и очистных сооружениях, убой скота и птицы вне предназначенных для этого мест, а также нахождение биологических отходов в мусорных контейнерах, полях, лесах, оврагах и водоемах. Постановление также предусматривает возможность проведения выездного обследования с использованием беспилотных аппаратов, если это определено соответствующим заданием.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество