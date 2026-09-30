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Россельхознадзор сможет проводить проверки с помощью беспилотников - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Россельхознадзор сможет проводить проверки с помощью беспилотников
Россельхознадзор сможет проводить проверки с помощью беспилотников - 30.09.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор сможет проводить проверки с помощью беспилотников
Россельхознадзор с 1 октября сможет принимать решение о проведении контрольных мероприятий при выявлении признаков нарушений с помощью автоматической фото- и... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T05:38+0300
2026-09-30T05:38+0300
технологии
общество
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 1 октября сможет принимать решение о проведении контрольных мероприятий при выявлении признаков нарушений с помощью автоматической фото- и видеосъемки, в том числе с беспилотных аппаратов, следует из постановления правительства, с которым ознакомились РИА Новости. "При выявлении признаков нарушений обязательных требований, полученных с использованием средств, работающих в автоматическом режиме, имеющих функции фотосъемки, видеозаписи, в том числе беспилотных аппаратов (систем)… органом государственного надзора принимается решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия", - говорится в документе. Как уточняется в документе, в перечень признаков вошло отсутствие ограждений на территориях содержания сельскохозяйственных животных и пастбищах с круглогодичным содержанием крупного рогатого скота, а также отсутствие площадок для дезинфекции транспорта. Кроме того, поводом для контрольного мероприятия смогут стать зафиксированные таким способом выпас животных на свалках, скотомогильниках и очистных сооружениях, убой скота и птицы вне предназначенных для этого мест, а также нахождение биологических отходов в мусорных контейнерах, полях, лесах, оврагах и водоемах. Постановление также предусматривает возможность проведения выездного обследования с использованием беспилотных аппаратов, если это определено соответствующим заданием.
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192
40
192
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5
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технологии, общество
Технологии, Общество
05:38 30.09.2026
 
Россельхознадзор сможет проводить проверки с помощью беспилотников

Россельхознадзор с 1 октября сможет проводить проверки с помощью беспилотников

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 1 октября сможет принимать решение о проведении контрольных мероприятий при выявлении признаков нарушений с помощью автоматической фото- и видеосъемки, в том числе с беспилотных аппаратов, следует из постановления правительства, с которым ознакомились РИА Новости.
"При выявлении признаков нарушений обязательных требований, полученных с использованием средств, работающих в автоматическом режиме, имеющих функции фотосъемки, видеозаписи, в том числе беспилотных аппаратов (систем)… органом государственного надзора принимается решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия", - говорится в документе.
Как уточняется в документе, в перечень признаков вошло отсутствие ограждений на территориях содержания сельскохозяйственных животных и пастбищах с круглогодичным содержанием крупного рогатого скота, а также отсутствие площадок для дезинфекции транспорта.
Кроме того, поводом для контрольного мероприятия смогут стать зафиксированные таким способом выпас животных на свалках, скотомогильниках и очистных сооружениях, убой скота и птицы вне предназначенных для этого мест, а также нахождение биологических отходов в мусорных контейнерах, полях, лесах, оврагах и водоемах.
Постановление также предусматривает возможность проведения выездного обследования с использованием беспилотных аппаратов, если это определено соответствующим заданием.
 
ТехнологииОбщество
 
 
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