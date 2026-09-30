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"Россети Северо-Запад" соберут заявки на облигации на 5 миллиардов рублей
"Россети Северо-Запад" соберут заявки на облигации на 5 миллиардов рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
"Россети Северо-Запад" соберут заявки на облигации на 5 миллиардов рублей
Компания "Россети Северо-Запад" планирует во вторник, 6 октября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T17:03+0300
2026-09-30T17:03+0300
2026-09-30T17:09+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Компания "Россети Северо-Запад" планирует во вторник, 6 октября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке - не более 170 базисных пунктов. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001Р-02 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 октября.
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рынок, россия, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Банк России
"Россети Северо-Запад" соберут заявки на облигации на 5 миллиардов рублей
РИА Новости: "Россети Северо-Запад" 6 октября соберут заявки на облигации на 5 млрд рублей
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Компания "Россети Северо-Запад" планирует во вторник, 6 октября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет привязан к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке - не более 170 базисных пунктов.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001Р-02 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 октября.