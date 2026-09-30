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В России начал действовать ГОСТ на противогололедные материалы - 30.09.2026, ПРАЙМ
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В России начал действовать ГОСТ на противогололедные материалы
В России начал действовать ГОСТ на противогололедные материалы - 30.09.2026, ПРАЙМ
В России начал действовать ГОСТ на противогололедные материалы
ГОСТ на противогололедные материалы для автодорог начинает действовать в России с 1 октября, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T08:30+0300
2026-09-30T08:30+0300
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россия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ГОСТ на противогололедные материалы для автодорог начинает действовать в России с 1 октября, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что стандарт распространяется на противогололедные материалы, предназначенные для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования, и устанавливает основные требования к их изготовлению, закупке и применению. При этом он не распространяется на средства, которые применяются на объектах улично-дорожной сети населенных пунктов. Согласно ГОСТу, противогололедные материалы (ПГМ), применяемые для борьбы с гололедом на автомобильных дорогах в зимний период, могут быть твердыми, жидкими или комбинированными. В документе также приведены технические требования к таким средствам и сырью для их изготовления. "Сырье, полуфабрикаты и материалы, применяемые при производстве ПГМ, должны соответствовать требованиям федерального законодательства, санитарным нормам и документам национальной системы стандартизации и не должны оказывать сверхнормативного токсичного воздействия на здоровье работников производства и объекты окружающей среды", - говорится в документе. Подчеркивается, что противогололедные материалы должны быть негорючими, пожаро-, взрывобезопасными и радиационно безопасными. По степени воздействия на организм человека они должны относиться к веществам с классом опасности не ниже 3 (умеренно опасные), согласно ГОСТ 12.1.007. При их приготовлении, транспортировании, хранении и применении работники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты и спецодеждой в соответствии с действующими нормами. Кроме того, при применении таких средств на автомобильных дорогах, проходящих по особо охраняемым природным территориям, в том числе по Байкальской, к средствам для данных территорий могут предъявляться дополнительные требования, следует из документа.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
08:30 30.09.2026
 
В России начал действовать ГОСТ на противогололедные материалы

ГОСТ на противогололедные материалы для автодорог начал действовать в России с 1 октября

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ГОСТ на противогололедные материалы для автодорог начинает действовать в России с 1 октября, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что стандарт распространяется на противогололедные материалы, предназначенные для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования, и устанавливает основные требования к их изготовлению, закупке и применению. При этом он не распространяется на средства, которые применяются на объектах улично-дорожной сети населенных пунктов.
Согласно ГОСТу, противогололедные материалы (ПГМ), применяемые для борьбы с гололедом на автомобильных дорогах в зимний период, могут быть твердыми, жидкими или комбинированными.
В документе также приведены технические требования к таким средствам и сырью для их изготовления.
"Сырье, полуфабрикаты и материалы, применяемые при производстве ПГМ, должны соответствовать требованиям федерального законодательства, санитарным нормам и документам национальной системы стандартизации и не должны оказывать сверхнормативного токсичного воздействия на здоровье работников производства и объекты окружающей среды", - говорится в документе.
Подчеркивается, что противогололедные материалы должны быть негорючими, пожаро-, взрывобезопасными и радиационно безопасными. По степени воздействия на организм человека они должны относиться к веществам с классом опасности не ниже 3 (умеренно опасные), согласно ГОСТ 12.1.007. При их приготовлении, транспортировании, хранении и применении работники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты и спецодеждой в соответствии с действующими нормами.
Кроме того, при применении таких средств на автомобильных дорогах, проходящих по особо охраняемым природным территориям, в том числе по Байкальской, к средствам для данных территорий могут предъявляться дополнительные требования, следует из документа.
 
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