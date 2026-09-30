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Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал выдано в новых регионах России - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал выдано в новых регионах России
Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал выдано в новых регионах России - 30.09.2026, ПРАЙМ
Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал выдано в новых регионах России
Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал было выдано в новых регионах России с начала этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:15+0300
2026-09-30T09:15+0300
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херсонская область
социальный фонд
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал было выдано в новых регионах России с начала этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. "С января (2026 года - ред.) на новых территориях выдано свыше 14 тысяч сертификатов на материнский капитал. Что показательно, семьи стали активнее распоряжаться полученными средствами", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2026 году граждане стали пользоваться сертификатом на 60% чаще, чем в сентябре прошлого года. Это показывает, что программа доступна, а родители стремятся вкладывать в будущее своих детей. В России 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
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192
40
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бизнес, общество , россия, запорожская область, херсонская область, социальный фонд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Запорожская область, Херсонская область, Социальный фонд
09:15 30.09.2026
 
Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал выдано в новых регионах России

Социальный фонд: более 14 тысяч сертификатов на маткапитал выдано в новых регионах России

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал было выдано в новых регионах России с начала этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.
"С января (2026 года - ред.) на новых территориях выдано свыше 14 тысяч сертификатов на материнский капитал. Что показательно, семьи стали активнее распоряжаться полученными средствами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2026 году граждане стали пользоваться сертификатом на 60% чаще, чем в сентябре прошлого года. Это показывает, что программа доступна, а родители стремятся вкладывать в будущее своих детей.
В России 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
 
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