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Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал выдано в новых регионах России

Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал выдано в новых регионах России - 30.09.2026, ПРАЙМ

Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал выдано в новых регионах России

Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал было выдано в новых регионах России с начала этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:15+0300

2026-09-30T09:15+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал было выдано в новых регионах России с начала этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда. "С января (2026 года - ред.) на новых территориях выдано свыше 14 тысяч сертификатов на материнский капитал. Что показательно, семьи стали активнее распоряжаться полученными средствами", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2026 году граждане стали пользоваться сертификатом на 60% чаще, чем в сентябре прошлого года. Это показывает, что программа доступна, а родители стремятся вкладывать в будущее своих детей. В России 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

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бизнес, общество , россия, запорожская область, херсонская область, социальный фонд