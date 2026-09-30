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Россия занимает третье место в мире по запасам графита, заявил Козлов

Россия занимает третье место в мире по запасам графита, заявил Козлов - 30.09.2026, ПРАЙМ

Россия занимает третье место в мире по запасам графита, заявил Козлов

Россия занимает третье место в мире по запасам графита, запасы полезного ископаемого превышают 100 миллионов тонн, следует из слов главы Минприроды Александра... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T11:10+0300

2026-09-30T11:10+0300

2026-09-30T11:24+0300

россия

красноярский край

челябинская область

александр козлов

минприроды

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия занимает третье место в мире по запасам графита, запасы полезного ископаемого превышают 100 миллионов тонн, следует из слов главы Минприроды Александра Козлова. "Россия обладает одной из крупнейших сырьевых баз графита. Его запасы составляют 101 миллион тонн, это третье место в мире", - приводит пресс-служба его слова в сообщении. Согласно релизу, почти все запасы графита страны сосредоточены в Красноярском крае - свыше 80% от всего объема, в Еврейской автономной области - 14%. "Основу составляют крупное по запасам Курейское месторождение аморфного графита в Красноярском крае и среднее Союзное месторождение чешуйчатого графита высокого качества в Еврейской автономной области, в них сосредоточено более 93% запасов страны", - уточнил Козлов. Всего же в России насчитывается 12 месторождений этого полезного ископаемого. Действуют 20 лицензий на право пользования недрами, из них четыре - для разведки и добычи, 16 лицензий - на поиск. Добыча ведется на трех месторождениях. Так, на Союзном в ЕАО и Тайгинском в Челябинской области добывается единственно применимый в современных отраслях (литий-ионные батареи, накопители энергии) ценный кристаллический чешуйчатый графит. На Союзном месторождении к концу года планируется запустить обогатительную фабрику, которая будет производить графитовые концентраты широкого спектра марок. Еще один участок недр, на котором ведется добыча, – Курейское. Его руды труднообогатимы, используются в металлургии.

красноярский край

челябинская область

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россия, красноярский край, челябинская область, александр козлов, минприроды