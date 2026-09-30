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Россия рассчитывает на диалог в рамках G20, заявил Решетников

Россия рассчитывает на диалог в рамках G20, заявил Решетников - 30.09.2026, ПРАЙМ

Россия рассчитывает на диалог в рамках G20, заявил Решетников

Россия рассчитывает, что диалог в рамках "Большой двадцатки" позволит преодолеть риски фрагментации международной торговли и сохранить эффективность... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T12:36+0300

2026-09-30T12:36+0300

2026-09-30T12:53+0300

мировая экономика

максим решетников

вто

newsweek

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что диалог в рамках "Большой двадцатки" позволит преодолеть риски фрагментации международной торговли и сохранить эффективность многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации (ВТО), написал министр экономического развития Максим Решетников в колонке для американского Newsweek. Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов международной торговой и экономической политики. В своей колонке для американского журнала глава Минэкономразвития России написал, что востребованность формата "Большой двадцатки" с точки зрения сохранения стабильности мировой торговли подтверждалась неоднократно, в том числе в период глобального кризиса 2008-2009 годов и после начала пандемии COVID-19. По его словам, диалог в рамках "Группы двадцати" способствовал смягчению протекционистских мер по всему миру. "Поэтому мы рассчитываем, что снова сможем эффективно использовать этот формат, чтобы преодолеть риски фрагментации международной торговли и сохранить эффективность многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО", - отметил министр. Как сообщали в Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи министров торговли вынесен широкий круг актуальных вопросов: в том числе прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, максим решетников, вто, newsweek