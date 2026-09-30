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В России создадут базу абонентов, предоставляющих номера мошенникам

В России создадут базу абонентов, предоставляющих номера мошенникам - 30.09.2026, ПРАЙМ

В России создадут базу абонентов, предоставляющих номера мошенникам

В России в рамках третьего пакета мер против кибермошенников будет создана база абонентов, которые предоставляют мошенникам свои номера и учетные данные в... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:42+0300

2026-09-30T13:42+0300

2026-09-30T13:50+0300

технологии

россия

финансы

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владимир путин

минцифры

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В России в рамках третьего пакета мер против кибермошенников будет создана база абонентов, которые предоставляют мошенникам свои номера и учетные данные в различных информационных системах, сообщило Минцифры РФ. "В рамках ГИС "Антифрод" будет создана база тех, кто предоставляет мошенникам свои абонентские номера и учетные данные в различных информационных системах", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что эта мера позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы и повысит безопасность цифровых сервисов. Минцифры в среду опубликовало для общественного обсуждения третий пакет мер против кибермошенников. Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее в среду сообщил РИА Новости, что в третий пакет войдет почти 20 инициатив, а акцент будет сделан на борьбе со схемами с сим-картами. Он будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, финансы, дмитрий григоренко, владимир путин, минцифры, госдума