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В России создадут базу абонентов, предоставляющих номера мошенникам
В России создадут базу абонентов, предоставляющих номера мошенникам - 30.09.2026, ПРАЙМ
В России создадут базу абонентов, предоставляющих номера мошенникам
В России в рамках третьего пакета мер против кибермошенников будет создана база абонентов, которые предоставляют мошенникам свои номера и учетные данные в... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T13:42+0300
2026-09-30T13:42+0300
2026-09-30T13:50+0300
технологии
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минцифры
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В России в рамках третьего пакета мер против кибермошенников будет создана база абонентов, которые предоставляют мошенникам свои номера и учетные данные в различных информационных системах, сообщило Минцифры РФ. "В рамках ГИС "Антифрод" будет создана база тех, кто предоставляет мошенникам свои абонентские номера и учетные данные в различных информационных системах", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что эта мера позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы и повысит безопасность цифровых сервисов. Минцифры в среду опубликовало для общественного обсуждения третий пакет мер против кибермошенников. Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее в среду сообщил РИА Новости, что в третий пакет войдет почти 20 инициатив, а акцент будет сделан на борьбе со схемами с сим-картами. Он будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.
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технологии, россия, финансы, дмитрий григоренко, владимир путин, минцифры, госдума
Технологии, РОССИЯ, Финансы, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, Минцифры, Госдума
В России создадут базу абонентов, предоставляющих номера мошенникам
Минцифры: в России создадут базу абонентов, предоставляющих мошенникам номера и аккаунты
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В России в рамках третьего пакета мер против кибермошенников будет создана база абонентов, которые предоставляют мошенникам свои номера и учетные данные в различных информационных системах, сообщило Минцифры РФ.
"В рамках ГИС "Антифрод" будет создана база тех, кто предоставляет мошенникам свои абонентские номера и учетные данные в различных информационных системах", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что эта мера позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы и повысит безопасность цифровых сервисов.
Минцифры в среду опубликовало для общественного обсуждения третий пакет мер против кибермошенников.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее в среду сообщил РИА Новости, что в третий пакет войдет почти 20 инициатив, а акцент будет сделан на борьбе со схемами с сим-картами. Он будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.
Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.