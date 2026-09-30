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В России запретят продавать уже оформленные на других абонентов сим-карты

В России запретят продавать уже оформленные на других абонентов сим-карты - 30.09.2026, ПРАЙМ

В России запретят продавать уже оформленные на других абонентов сим-карты

Запрет на продажу сим-карт, уже оформленных на других абонентов, вводится в России в рамках третьего пакета мер против кибермошенников, сообщило Минцифры. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:52+0300

2026-09-30T13:52+0300

2026-09-30T13:56+0300

технологии

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финансы

дмитрий григоренко

владимир путин

минцифры

госдума

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Запрет на продажу сим-карт, уже оформленных на других абонентов, вводится в России в рамках третьего пакета мер против кибермошенников, сообщило Минцифры. "Реализация сим-карт, уже оформленных на других абонентов, будет запрещена. Это мера позволит оперативно пресекать незаконную продажу в интернете номеров, зарегистрированных на других физических и юридических лиц и ИП", - сообщило ведомство в своем канале в "Максе". В министерстве заверили, что у телефонных мошенников не получится использовать чужие сим-карты в противоправных целях. Ранее в среду вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил РИА Новости, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки, в него войдет почти 20 инициатив, а акцент будет сделан на борьбе со схемами с сим-картами. Он будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, финансы, дмитрий григоренко, владимир путин, минцифры, госдума