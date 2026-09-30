https://1prime.ru/20260930/rossija-873806000.html

Дмитриев рассказал о новых возможностях в мире моды

Дмитриев рассказал о новых возможностях в мире моды - 30.09.2026, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал о новых возможностях в мире моды

Современные условия в мире моды позволяют небольшим и новым игрокам строить успешные бренды и развивать их, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:28+0300

2026-09-30T14:28+0300

2026-09-30T14:30+0300

бизнес

россия

кирилл дмитриев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873806000.jpg?1790767818

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Современные условия в мире моды позволяют небольшим и новым игрокам строить успешные бренды и развивать их, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Наш мир очень быстро меняется, в том числе и индустрия моды. Никогда еще мир моды не проходил через такие изменения, и не было так много абсолютно новых, интересных возможностей, в том числе для небольших и новых игроков - войти в мир моды, построить успешный бренд и развивать его", - сказал он, выступая на саммите моды БРИКС+ в московском Зарядье. Он отметил, что российским брендам одежды удалось не только довольно быстро занять линию ушедших иностранных, но сделать это гораздо мощнее и с более качественным продуктом. Более того, российские бренды становятся все более глобальными. "Многие наши компании выходят на рынки БРИКС … Они продолжают делать Россию модной в мире", - добавил Дмитриев. Также он подчеркнул, что именно бренд БРИКС дает очень много возможностей, "Мы считаем, что те бренды, которые сумеют воспользоваться всеми возможностями БРИКС, вырастут и будут быстро расти, будут привлекательны для местных", - сказал Дмитриев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, кирилл дмитриев