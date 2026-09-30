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Дмитриев рассказал о новых возможностях в мире моды
Дмитриев рассказал о новых возможностях в мире моды - 30.09.2026, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал о новых возможностях в мире моды
Современные условия в мире моды позволяют небольшим и новым игрокам строить успешные бренды и развивать их, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:28+0300
2026-09-30T14:28+0300
2026-09-30T14:30+0300
бизнес
россия
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Современные условия в мире моды позволяют небольшим и новым игрокам строить успешные бренды и развивать их, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Наш мир очень быстро меняется, в том числе и индустрия моды. Никогда еще мир моды не проходил через такие изменения, и не было так много абсолютно новых, интересных возможностей, в том числе для небольших и новых игроков - войти в мир моды, построить успешный бренд и развивать его", - сказал он, выступая на саммите моды БРИКС+ в московском Зарядье. Он отметил, что российским брендам одежды удалось не только довольно быстро занять линию ушедших иностранных, но сделать это гораздо мощнее и с более качественным продуктом. Более того, российские бренды становятся все более глобальными. "Многие наши компании выходят на рынки БРИКС … Они продолжают делать Россию модной в мире", - добавил Дмитриев. Также он подчеркнул, что именно бренд БРИКС дает очень много возможностей, "Мы считаем, что те бренды, которые сумеют воспользоваться всеми возможностями БРИКС, вырастут и будут быстро расти, будут привлекательны для местных", - сказал Дмитриев.
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бизнес, россия, кирилл дмитриев
Бизнес, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев
Дмитриев рассказал о новых возможностях в мире моды
Дмитриев: современные условия в мире моды позволяют новым игрокам строить успешные бренды
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Современные условия в мире моды позволяют небольшим и новым игрокам строить успешные бренды и развивать их, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Наш мир очень быстро меняется, в том числе и индустрия моды. Никогда еще мир моды не проходил через такие изменения, и не было так много абсолютно новых, интересных возможностей, в том числе для небольших и новых игроков - войти в мир моды, построить успешный бренд и развивать его", - сказал он, выступая на саммите моды БРИКС+ в московском Зарядье.
Он отметил, что российским брендам одежды удалось не только довольно быстро занять линию ушедших иностранных, но сделать это гораздо мощнее и с более качественным продуктом.
Более того, российские бренды становятся все более глобальными. "Многие наши компании выходят на рынки БРИКС … Они продолжают делать Россию модной в мире", - добавил Дмитриев.
Также он подчеркнул, что именно бренд БРИКС дает очень много возможностей, "Мы считаем, что те бренды, которые сумеют воспользоваться всеми возможностями БРИКС, вырастут и будут быстро расти, будут привлекательны для местных", - сказал Дмитриев.