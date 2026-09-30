https://1prime.ru/20260930/rossija-873807377.html
Дмитриев рассказал, чем Россия может поделиться с США
Дмитриев рассказал, чем Россия может поделиться с США - 30.09.2026, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал, чем Россия может поделиться с США
Россия могла бы поделиться с США наработками в создании госуслуг, сообщил журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:46+0300
2026-09-30T14:46+0300
2026-09-30T14:55+0300
россия
мировая экономика
сша
вашингтон
нью-йорк
кирилл дмитриев
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873807377.jpg?1790769351
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия могла бы поделиться с США наработками в создании госуслуг, сообщил журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Диалог с США продолжается. Безусловно, есть очень много сфер для взаимодействия. Вот недавно они объявили фактически аналог "Госуслуг". Россия может поделиться своими наработками в этом направлении, и во многих других", - сказал он в кулуарах BRICS+ Fashion Summit. "Думаю, что в Соединенных Штатах есть много, что позаимствовать у опыта России, госуслуги и многие другие системы, которые прекрасно работают в России. Опытом делиться будем", - указал также он. По словам спецпредставителя президента России, видно, что "и в энергетике, и во многих других сферах Россия и США могут развивать успешные проекты вместе, как было и раньше". Дмитриев ранее обсудил в Вашингтоне с американскими чиновниками, в том числе с представителями минфина и минэнерго США, российско-американское экономическое сотрудничество, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией. В Белом доме подтвердили РИА Новости, что Дмитриев в понедельник находился в Вашингтоне для встреч с американскими чиновниками. На прошлой неделе спецпредставитель президента России прибыл в Нью-Йорк и провел встречи во время проведения Генассамблеи ООН.
сша
вашингтон
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, вашингтон, нью-йорк, кирилл дмитриев, оон
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Нью-Йорк, Кирилл Дмитриев, ООН
Дмитриев рассказал, чем Россия может поделиться с США
Дмитриев: Россия могла бы поделиться с США наработками в создании госуслуг
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия могла бы поделиться с США наработками в создании госуслуг, сообщил журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Диалог с США продолжается. Безусловно, есть очень много сфер для взаимодействия. Вот недавно они объявили фактически аналог "Госуслуг". Россия может поделиться своими наработками в этом направлении, и во многих других", - сказал он в кулуарах BRICS+ Fashion Summit.
"Думаю, что в Соединенных Штатах есть много, что позаимствовать у опыта России, госуслуги и многие другие системы, которые прекрасно работают в России. Опытом делиться будем", - указал также он.
По словам спецпредставителя президента России, видно, что "и в энергетике, и во многих других сферах Россия и США могут развивать успешные проекты вместе, как было и раньше".
Дмитриев ранее обсудил в Вашингтоне с американскими чиновниками, в том числе с представителями минфина и минэнерго США, российско-американское экономическое сотрудничество, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.
В Белом доме подтвердили РИА Новости, что Дмитриев в понедельник находился в Вашингтоне для встреч с американскими чиновниками.
На прошлой неделе спецпредставитель президента России прибыл в Нью-Йорк и провел встречи во время проведения Генассамблеи ООН.