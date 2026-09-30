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Дмитриев рассказал, чем Россия может поделиться с США

Дмитриев рассказал, чем Россия может поделиться с США - 30.09.2026, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал, чем Россия может поделиться с США

Россия могла бы поделиться с США наработками в создании госуслуг, сообщил журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:46+0300

2026-09-30T14:46+0300

2026-09-30T14:55+0300

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кирилл дмитриев

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия могла бы поделиться с США наработками в создании госуслуг, сообщил журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Диалог с США продолжается. Безусловно, есть очень много сфер для взаимодействия. Вот недавно они объявили фактически аналог "Госуслуг". Россия может поделиться своими наработками в этом направлении, и во многих других", - сказал он в кулуарах BRICS+ Fashion Summit. "Думаю, что в Соединенных Штатах есть много, что позаимствовать у опыта России, госуслуги и многие другие системы, которые прекрасно работают в России. Опытом делиться будем", - указал также он. По словам спецпредставителя президента России, видно, что "и в энергетике, и во многих других сферах Россия и США могут развивать успешные проекты вместе, как было и раньше". Дмитриев ранее обсудил в Вашингтоне с американскими чиновниками, в том числе с представителями минфина и минэнерго США, российско-американское экономическое сотрудничество, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией. В Белом доме подтвердили РИА Новости, что Дмитриев в понедельник находился в Вашингтоне для встреч с американскими чиновниками. На прошлой неделе спецпредставитель президента России прибыл в Нью-Йорк и провел встречи во время проведения Генассамблеи ООН.

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россия, мировая экономика, сша, вашингтон, нью-йорк, кирилл дмитриев, оон