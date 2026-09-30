Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, заявил Дмитриев - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/rossija-873807587.html
Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, заявил Дмитриев
Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, заявил Дмитриев - 30.09.2026, ПРАЙМ
Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, заявил Дмитриев
Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, сообщил спецпредставитель президента России по... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:49+0300
2026-09-30T14:57+0300
россия
сша
москва
киев
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873807587.jpg?1790769440
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах BRICS+ Fashion Summit. "Двигаемся, диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о переговорах России и США. Дмитриев в ходе пресс-подхода также добавил, что Россия и США продолжат диалог. "Важно, чтобы позиция России была услышана. И позиция России, как всегда, очень четкая и понятная. Россия будет успешна в том числе в экономических проектах с различными странами", - отметил он. США в сентябре активизировали посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Позже в Белом доме сообщили РИА Новости, что Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками, обсудив возможные совместные энергетические проекты после завершения конфликта на Украине.
сша
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, москва, киев, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер
РОССИЯ, США, МОСКВА, Киев, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
14:49 30.09.2026 (обновлено: 14:57 30.09.2026)
 
Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, заявил Дмитриев

Дмитриев: Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, включая энергетику

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах BRICS+ Fashion Summit.
"Двигаемся, диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о переговорах России и США.
Дмитриев в ходе пресс-подхода также добавил, что Россия и США продолжат диалог. "Важно, чтобы позиция России была услышана. И позиция России, как всегда, очень четкая и понятная. Россия будет успешна в том числе в экономических проектах с различными странами", - отметил он.
США в сентябре активизировали посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта.
Позже в Белом доме сообщили РИА Новости, что Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками, обсудив возможные совместные энергетические проекты после завершения конфликта на Украине.
 
РОССИЯСШАМОСКВАКиевКирилл ДмитриевСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала