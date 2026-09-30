https://1prime.ru/20260930/rossija-873807587.html
Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, заявил Дмитриев
Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, заявил Дмитриев - 30.09.2026, ПРАЙМ
Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, заявил Дмитриев
Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, сообщил спецпредставитель президента России по... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:49+0300
2026-09-30T14:49+0300
2026-09-30T14:57+0300
россия
сша
москва
киев
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873807587.jpg?1790769440
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах BRICS+ Fashion Summit. "Двигаемся, диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о переговорах России и США. Дмитриев в ходе пресс-подхода также добавил, что Россия и США продолжат диалог. "Важно, чтобы позиция России была услышана. И позиция России, как всегда, очень четкая и понятная. Россия будет успешна в том числе в экономических проектах с различными странами", - отметил он. США в сентябре активизировали посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Позже в Белом доме сообщили РИА Новости, что Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками, обсудив возможные совместные энергетические проекты после завершения конфликта на Украине.
сша
москва
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, киев, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер
РОССИЯ, США, МОСКВА, Киев, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, заявил Дмитриев
Дмитриев: Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, включая энергетику
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах BRICS+ Fashion Summit.
"Двигаемся, диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о переговорах России и США.
Дмитриев в ходе пресс-подхода также добавил, что Россия и США продолжат диалог. "Важно, чтобы позиция России была услышана. И позиция России, как всегда, очень четкая и понятная. Россия будет успешна в том числе в экономических проектах с различными странами", - отметил он.
США в сентябре активизировали посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта.
Позже в Белом доме сообщили РИА Новости, что Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками, обсудив возможные совместные энергетические проекты после завершения конфликта на Украине.