https://1prime.ru/20260930/rossija-873807587.html

Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, заявил Дмитриев

Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, заявил Дмитриев - 30.09.2026, ПРАЙМ

Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, заявил Дмитриев

Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, сообщил спецпредставитель президента России по... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:49+0300

2026-09-30T14:49+0300

2026-09-30T14:57+0300

россия

сша

москва

киев

кирилл дмитриев

стив уиткофф

джаред кушнер

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873807587.jpg?1790769440

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах BRICS+ Fashion Summit. "Двигаемся, диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о переговорах России и США. Дмитриев в ходе пресс-подхода также добавил, что Россия и США продолжат диалог. "Важно, чтобы позиция России была услышана. И позиция России, как всегда, очень четкая и понятная. Россия будет успешна в том числе в экономических проектах с различными странами", - отметил он. США в сентябре активизировали посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Позже в Белом доме сообщили РИА Новости, что Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками, обсудив возможные совместные энергетические проекты после завершения конфликта на Украине.

сша

москва

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, москва, киев, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер