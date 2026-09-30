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Правительство расширило меры поддержки производителей промоборудования

Правительство расширило меры поддержки производителей промоборудования - 30.09.2026, ПРАЙМ

Правительство расширило меры поддержки производителей промоборудования

Правительство России продлило действие механизма повышенного авансирования государственных закупок промышленной продукции до 2030 года, сообщил премьер-министр... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:39+0300

2026-09-30T16:39+0300

2026-09-30T17:05+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России продлило действие механизма повышенного авансирования государственных закупок промышленной продукции до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Продлим срок его действия на текущий и следующие четыре года, а также вдвое расширим перечень оборудования, на который он распространяется. ... Такая мера позволит повысить финансовую устойчивость компаний станкоинструментальной отрасли, секторов подъемно-транспортного оборудования и промышленной робототехники", – отметил Мишустин. Согласно материалам правительства, перечень такой продукции расширен на 22 позиции. Так, в него добавлены ленточные и роликовые конвейеры, подъемники, оборудование и инструменты для пайки и сварки, машины и аппараты для газотермического напыления, 3D-сканеры, лазеры, промышленные роботы, робототехнические устройства и комплексы. Размер предоплаты за будущие поставки составит не менее 80% стоимости заключаемых контрактов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин