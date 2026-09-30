Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство расширило меры поддержки производителей промоборудования - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/rossija-873814071.html
Правительство расширило меры поддержки производителей промоборудования
Правительство расширило меры поддержки производителей промоборудования - 30.09.2026, ПРАЙМ
Правительство расширило меры поддержки производителей промоборудования
Правительство России продлило действие механизма повышенного авансирования государственных закупок промышленной продукции до 2030 года, сообщил премьер-министр... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:39+0300
2026-09-30T17:05+0300
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873814071.jpg?1790777133
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России продлило действие механизма повышенного авансирования государственных закупок промышленной продукции до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Продлим срок его действия на текущий и следующие четыре года, а также вдвое расширим перечень оборудования, на который он распространяется. ... Такая мера позволит повысить финансовую устойчивость компаний станкоинструментальной отрасли, секторов подъемно-транспортного оборудования и промышленной робототехники", – отметил Мишустин. Согласно материалам правительства, перечень такой продукции расширен на 22 позиции. Так, в него добавлены ленточные и роликовые конвейеры, подъемники, оборудование и инструменты для пайки и сварки, машины и аппараты для газотермического напыления, 3D-сканеры, лазеры, промышленные роботы, робототехнические устройства и комплексы. Размер предоплаты за будущие поставки составит не менее 80% стоимости заключаемых контрактов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
16:39 30.09.2026 (обновлено: 17:05 30.09.2026)
 
Правительство расширило меры поддержки производителей промоборудования

Кабмин продлил механизм повышенного авансирования госзакупок промпродукции до 2030 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России продлило действие механизма повышенного авансирования государственных закупок промышленной продукции до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Продлим срок его действия на текущий и следующие четыре года, а также вдвое расширим перечень оборудования, на который он распространяется. ... Такая мера позволит повысить финансовую устойчивость компаний станкоинструментальной отрасли, секторов подъемно-транспортного оборудования и промышленной робототехники", – отметил Мишустин.
Согласно материалам правительства, перечень такой продукции расширен на 22 позиции. Так, в него добавлены ленточные и роликовые конвейеры, подъемники, оборудование и инструменты для пайки и сварки, машины и аппараты для газотермического напыления, 3D-сканеры, лазеры, промышленные роботы, робототехнические устройства и комплексы.
Размер предоплаты за будущие поставки составит не менее 80% стоимости заключаемых контрактов.
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала