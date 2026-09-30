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Россия готова щедро делиться технологиями мирного атома, заявил Лихачев - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Россия готова щедро делиться технологиями мирного атома, заявил Лихачев
Россия готова щедро делиться технологиями мирного атома, заявил Лихачев - 30.09.2026, ПРАЙМ
Россия готова щедро делиться технологиями мирного атома, заявил Лихачев
Россия готова щедро делиться технологиями мирного атома со своими партнерами в других странах, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:57+0300
2026-09-30T17:03+0300
россия
алексей лихачев
росатом
валдай
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ИСТРА (Московская область), 30 сен - ПРАЙМ. Россия готова щедро делиться технологиями мирного атома со своими партнерами в других странах, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Я увидел огромное уважение и к нашей отрасли, нашей ядерной промышленности, к тому, что мы делаем, и к России как к носителю не только атомных знаний, но, если так можно выразиться, и к носителю атомной морали", - сказал Лихачев журналистам по итогам закрытой встречи с международными экспертами клуба "Валдай". Россия всегда была первой в мирных атомных технологиях, отметил он. "И всегда этим щедро делились и продолжаем делиться с нашими партнерами. Это атомная мораль. Мы ее ценим, мы ее развиваем и мы несем ее в мир. И очень надеюсь, что у нас сегодня станет еще больше союзников и больше носителей этой нашей атомной морали", - добавил глава "Росатома". Россия в сфере мирных атомных технологий несет другим странам образование, знания, новые технологии, технологический суверенитет, делая это с огромным уважением к партнерам, подчеркнул Лихачев.
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россия, алексей лихачев, росатом, валдай
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, Валдай
16:57 30.09.2026 (обновлено: 17:03 30.09.2026)
 
Россия готова щедро делиться технологиями мирного атома, заявил Лихачев

Лихачев: Россия готова щедро делиться технологиями мирного атома со своими партнерами

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ИСТРА (Московская область), 30 сен - ПРАЙМ. Россия готова щедро делиться технологиями мирного атома со своими партнерами в других странах, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Я увидел огромное уважение и к нашей отрасли, нашей ядерной промышленности, к тому, что мы делаем, и к России как к носителю не только атомных знаний, но, если так можно выразиться, и к носителю атомной морали", - сказал Лихачев журналистам по итогам закрытой встречи с международными экспертами клуба "Валдай".
Россия всегда была первой в мирных атомных технологиях, отметил он.
"И всегда этим щедро делились и продолжаем делиться с нашими партнерами. Это атомная мораль. Мы ее ценим, мы ее развиваем и мы несем ее в мир. И очень надеюсь, что у нас сегодня станет еще больше союзников и больше носителей этой нашей атомной морали", - добавил глава "Росатома".
Россия в сфере мирных атомных технологий несет другим странам образование, знания, новые технологии, технологический суверенитет, делая это с огромным уважением к партнерам, подчеркнул Лихачев.
 
РОССИЯАлексей ЛихачевРосатомВалдай
 
 
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