https://1prime.ru/20260930/rossija-873820870.html
Турция увеличила экспорт шоколада в Россию до максимума с начала года
Турция увеличила экспорт шоколада в Россию до максимума с начала года - 30.09.2026, ПРАЙМ
Турция увеличила экспорт шоколада в Россию до максимума с начала года
Россия в августе купила у Турции максимум шоколада с начала года, при этом за месяц поставки выросли на 40%, а за год - на треть, свидетельствуют данные... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:04+0300
2026-09-30T19:04+0300
2026-09-30T19:07+0300
россия
бизнес
турция
сша
ирак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873820870.jpg?1790784469
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия в августе купила у Турции максимум шоколада с начала года, при этом за месяц поставки выросли на 40%, а за год - на треть, свидетельствуют данные турецкой таможни, которые изучило РИА Новости. Так, за август Турция экспортировала в РФ шоколада и изделий из него на максимальные с января 4,3 миллиона долларов. За месяц стоимость поставок выросла на 40%, а за год - на 33%. При этом по итогам восьми месяцев было зарегистрировано снижение поставок на пятую часть - до 30,2 миллиона долларов. Наибольшую часть этих поставок в августе заняли шоколад и шоколадные конфеты, с начинкой и без нее, а также какао-пасты (2,1 миллиона долларов), какао-порошок (1,2 миллиона) и шоколадные батончики (906 тысяч). Россия по итогам месяца стала 4-й по импорту турецких шоколадок и другой шоколадной продукции. Также в пятерку вошли США (16,6 миллиона долларов), Ирак (10,5 миллиона), Саудовская Аравия (5 миллионов) и Китай (2,9 миллиона). Также в августе турки поставляли россиянам кондитерские изделия, приготовленные на основе сахара, в основном мармелад и жвачку - на максимальные с декабря 1,7 миллиона долларов. Экспорт мучного, главным образом чипсов, снеков и вафель, составил максимальные с прошлого августа 3,4 миллиона долларов.
турция
сша
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, турция, сша, ирак
РОССИЯ, Бизнес, ТУРЦИЯ, США, ИРАК
Турция увеличила экспорт шоколада в Россию до максимума с начала года
Турция в августе увеличила экспорт шоколада в Россию на 40%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия в августе купила у Турции максимум шоколада с начала года, при этом за месяц поставки выросли на 40%, а за год - на треть, свидетельствуют данные турецкой таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, за август Турция экспортировала в РФ шоколада и изделий из него на максимальные с января 4,3 миллиона долларов. За месяц стоимость поставок выросла на 40%, а за год - на 33%. При этом по итогам восьми месяцев было зарегистрировано снижение поставок на пятую часть - до 30,2 миллиона долларов.
Наибольшую часть этих поставок в августе заняли шоколад и шоколадные конфеты, с начинкой и без нее, а также какао-пасты (2,1 миллиона долларов), какао-порошок (1,2 миллиона) и шоколадные батончики (906 тысяч).
Россия по итогам месяца стала 4-й по импорту турецких шоколадок и другой шоколадной продукции. Также в пятерку вошли США (16,6 миллиона долларов), Ирак (10,5 миллиона), Саудовская Аравия (5 миллионов) и Китай (2,9 миллиона).
Также в августе турки поставляли россиянам кондитерские изделия, приготовленные на основе сахара, в основном мармелад и жвачку - на максимальные с декабря 1,7 миллиона долларов. Экспорт мучного, главным образом чипсов, снеков и вафель, составил максимальные с прошлого августа 3,4 миллиона долларов.