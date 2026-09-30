https://1prime.ru/20260930/rossija-873820870.html

Турция увеличила экспорт шоколада в Россию до максимума с начала года

Турция увеличила экспорт шоколада в Россию до максимума с начала года - 30.09.2026, ПРАЙМ

Турция увеличила экспорт шоколада в Россию до максимума с начала года

Россия в августе купила у Турции максимум шоколада с начала года, при этом за месяц поставки выросли на 40%, а за год - на треть, свидетельствуют данные... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:04+0300

2026-09-30T19:04+0300

2026-09-30T19:07+0300

россия

бизнес

турция

сша

ирак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873820870.jpg?1790784469

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия в августе купила у Турции максимум шоколада с начала года, при этом за месяц поставки выросли на 40%, а за год - на треть, свидетельствуют данные турецкой таможни, которые изучило РИА Новости. Так, за август Турция экспортировала в РФ шоколада и изделий из него на максимальные с января 4,3 миллиона долларов. За месяц стоимость поставок выросла на 40%, а за год - на 33%. При этом по итогам восьми месяцев было зарегистрировано снижение поставок на пятую часть - до 30,2 миллиона долларов. Наибольшую часть этих поставок в августе заняли шоколад и шоколадные конфеты, с начинкой и без нее, а также какао-пасты (2,1 миллиона долларов), какао-порошок (1,2 миллиона) и шоколадные батончики (906 тысяч). Россия по итогам месяца стала 4-й по импорту турецких шоколадок и другой шоколадной продукции. Также в пятерку вошли США (16,6 миллиона долларов), Ирак (10,5 миллиона), Саудовская Аравия (5 миллионов) и Китай (2,9 миллиона). Также в августе турки поставляли россиянам кондитерские изделия, приготовленные на основе сахара, в основном мармелад и жвачку - на максимальные с декабря 1,7 миллиона долларов. Экспорт мучного, главным образом чипсов, снеков и вафель, составил максимальные с прошлого августа 3,4 миллиона долларов.

турция

сша

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, турция, сша, ирак