https://1prime.ru/20260930/rossija-873822203.html

Россия в январе-августе увеличила производство золота на 2,5%

Россия в январе-августе увеличила производство золота на 2,5% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Россия в январе-августе увеличила производство золота на 2,5%

Россия по итогам января-августа 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 2,5% в годовом выражении,... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:17+0300

2026-09-30T19:17+0300

2026-09-30T19:17+0300

промышленность

россия

росстат

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам января-августа 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 2,5% в годовом выражении, производство аналогичного серебра упало на 13,9%, свидетельствуют данные Росстата. В августе производство золота снизилось на 3,2% к августу 2025 года, а к июлю текущего года - выросло на 0,6%. Производство серебра увеличилось на 10,4% в годовом выражении и на 33,7% в месячном. Производство золотосодержащих концентратов за январь-август 2026 года увеличилось на 8,7% к аналогичному периоду прошлого года. В августе рост составил 17,5% в годовом выражении и 5% в месячном. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

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промышленность, россия, росстат