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Россия в январе-августе увеличила производство золота на 2,5% - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Россия в январе-августе увеличила производство золота на 2,5%
Россия в январе-августе увеличила производство золота на 2,5% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Россия в январе-августе увеличила производство золота на 2,5%
Россия по итогам января-августа 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 2,5% в годовом выражении,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:17+0300
2026-09-30T19:17+0300
промышленность
россия
росстат
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам января-августа 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 2,5% в годовом выражении, производство аналогичного серебра упало на 13,9%, свидетельствуют данные Росстата. В августе производство золота снизилось на 3,2% к августу 2025 года, а к июлю текущего года - выросло на 0,6%. Производство серебра увеличилось на 10,4% в годовом выражении и на 33,7% в месячном. Производство золотосодержащих концентратов за январь-август 2026 года увеличилось на 8,7% к аналогичному периоду прошлого года. В августе рост составил 17,5% в годовом выражении и 5% в месячном. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
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промышленность, россия, росстат
Промышленность, РОССИЯ, Росстат
19:17 30.09.2026
 
Россия в январе-августе увеличила производство золота на 2,5%

Росстат: Россия по итогам января-августа увеличила производство золота на 2,5%

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам января-августа 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 2,5% в годовом выражении, производство аналогичного серебра упало на 13,9%, свидетельствуют данные Росстата.
В августе производство золота снизилось на 3,2% к августу 2025 года, а к июлю текущего года - выросло на 0,6%. Производство серебра увеличилось на 10,4% в годовом выражении и на 33,7% в месячном.
Производство золотосодержащих концентратов за январь-август 2026 года увеличилось на 8,7% к аналогичному периоду прошлого года. В августе рост составил 17,5% в годовом выражении и 5% в месячном.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
 
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