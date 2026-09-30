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Россия готова сотрудничать с ЦАР по вопросам транспортной инфраструктуры - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Россия готова сотрудничать с ЦАР по вопросам транспортной инфраструктуры
Россия готова сотрудничать с ЦАР по вопросам транспортной инфраструктуры - 30.09.2026, ПРАЙМ
Россия готова сотрудничать с ЦАР по вопросам транспортной инфраструктуры
Россия готова сотрудничать с Центральноафриканской Республикой по вопросам транспортной инфраструктуры, гражданской авиации и подготовки кадров, сообщил... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T21:05+0300
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бизнес
россия
цар
африка
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия готова сотрудничать с Центральноафриканской Республикой по вопросам транспортной инфраструктуры, гражданской авиации и подготовки кадров, сообщил Минтранс РФ по итогам заседания Российско-Центральноафриканской межправительственной комиссии, в которой принял участие замминистра транспорта Алексей Шило. "В Банги прошло первое заседание Российско-Центральноафриканской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству… Стороны обсудили развитие транспортной связанности республики и перспективы совместных проектов. Россия готова предложить комплексный подход по нескольким направлениям", - говорится в сообщении. Стороны рассматривают возможность подписания меморандума о взаимопонимании между транспортными ведомствами двух стран на полях саммита Россия – Африка в Москве, рассказали в Минтрансе. В вопросе транспортной инфраструктуры Россия готова делиться опытом стратегического и технологического консалтинга, участвовать в подготовке концепции развития транспортной системы ЦАР. Кроме того, российская сторона может содействовать проектированию и созданию инфраструктуры, а также поставлять технику для транспортных, дорожных и коммунальных задач. "Планируется развивать сотрудничество по модернизации аэропортовой инфраструктуры республики и оснащению объектов современным российским оборудованием, включая радионавигационные системы посадки для международного аэропорта Банги и региональных авиагаваней", - добавили в министерстве. Помимо этого, российская сторона выразила готовность обучать на базе российских профильных вузов специалистов для транспортной отрасли ЦАР. Также Россия пригласила образовательные организации республики присоединиться к проекту "Российско-Африканский сетевой транспортный университет", который объединяет 29 вузов из девяти стран.
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бизнес, россия, цар, африка, москва
Бизнес, РОССИЯ, ЦАР, АФРИКА, МОСКВА
21:05 30.09.2026
 
Россия готова сотрудничать с ЦАР по вопросам транспортной инфраструктуры

Минтранс: Россия готова сотрудничать с ЦАР по вопросам транспортной инфраструктуры

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия готова сотрудничать с Центральноафриканской Республикой по вопросам транспортной инфраструктуры, гражданской авиации и подготовки кадров, сообщил Минтранс РФ по итогам заседания Российско-Центральноафриканской межправительственной комиссии, в которой принял участие замминистра транспорта Алексей Шило.
"В Банги прошло первое заседание Российско-Центральноафриканской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству… Стороны обсудили развитие транспортной связанности республики и перспективы совместных проектов. Россия готова предложить комплексный подход по нескольким направлениям", - говорится в сообщении.
Стороны рассматривают возможность подписания меморандума о взаимопонимании между транспортными ведомствами двух стран на полях саммита Россия – Африка в Москве, рассказали в Минтрансе.
В вопросе транспортной инфраструктуры Россия готова делиться опытом стратегического и технологического консалтинга, участвовать в подготовке концепции развития транспортной системы ЦАР. Кроме того, российская сторона может содействовать проектированию и созданию инфраструктуры, а также поставлять технику для транспортных, дорожных и коммунальных задач.
"Планируется развивать сотрудничество по модернизации аэропортовой инфраструктуры республики и оснащению объектов современным российским оборудованием, включая радионавигационные системы посадки для международного аэропорта Банги и региональных авиагаваней", - добавили в министерстве.
Помимо этого, российская сторона выразила готовность обучать на базе российских профильных вузов специалистов для транспортной отрасли ЦАР. Также Россия пригласила образовательные организации республики присоединиться к проекту "Российско-Африканский сетевой транспортный университет", который объединяет 29 вузов из девяти стран.
 
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