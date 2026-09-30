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Россияне в августе оформили рекордное количество розничных кредитов

Россияне в августе оформили рекордное количество розничных кредитов - 30.09.2026, ПРАЙМ

Россияне в августе оформили рекордное количество розничных кредитов

Россияне в августе оформили рекордное за последние два года количество розничных кредитов - 4,36 миллиона штук, в годовом выражении рост выдач составил 23%,... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T05:17+0300

2026-09-30T05:17+0300

2026-09-30T05:17+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне в августе оформили рекордное за последние два года количество розничных кредитов - 4,36 миллиона штук, в годовом выражении рост выдач составил 23%, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "В августе 2026 года россияне оформили рекордное за последние два года количество розничных кредитов - 4,36 миллиона. За месяц количество выдач выросло на 7%: в июле было выдано 4,07 миллиона кредитов. В годовом выражении рост выдач составил 23%: в августе 2025 года было выдано 3,53 миллиона кредитов", - говорится в сообщении. Там отмечается, что объем розничного кредитования вырос на 6%, до 1,26 триллиона рублей против 1,2 триллиона рублей в июле. B годовом выражении прирост объема кредитования составил 12%: в августе 2025 года банки выдали кредитов на 1,13 триллиона рублей. При этом в структуре розничного кредитования на первом месте сегмент кредитов наличными, его доля за месяц опустилась до 38,9% с 40,8% в июле. На втором месте - ипотечные кредиты: их доля выросла за месяц до 31,5% с 30,4%. Доля автокредитов подросла до 14,5% с 13,8%, уточнили в ОКБ. "Доля кредитных карт осталась без изменений на уровне 13,7%. Наименьший сегмент, POS-кредиты, вырос до 1,4% с 1,3% месяцем ранее. В августе 2025 года структура выдач была следующей: ипотека - 35,1%, кредиты наличными - 32,7%, кредитные карты и автокредиты - по 15,4%, POS-кредиты - 1,4%", - добавили там. Всего за восемь месяцев 2026 года россияне оформили 30,12 миллиона розничных кредитов на общую сумму 8,90 триллиона рублей. Среднемесячный объем выдач составил 1,11 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 28%, объем - на 36%. ОКБ также приводит региональные данные, согласно которым в топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования вошли: Москва, где было выдано 309,03 тысячи кредитов на 139,68 миллиарда рублей, Московская область - 259,91 тысячи кредитов на 100,04 миллиарда рублей, Санкт-Петербург - 159,72 тысячи кредитов на 65,95 миллиарда рублей, Краснодарский край - 180,58 тысячи кредитов на 43,80 миллиарда рублей и Свердловская область - 144,64 тысячи кредитов на 41,84 миллиарда рублей. Отмечается, что за восемь месяцев 2026 года самую высокую кредитную активность проявили жители Чукотского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Сахалинской области, а также республики Алтай и Камчатского края: с начала года в этих регионах было оформлено более 30 новых кредитов на каждые 100 человек. "Самая низкая кредитная активность зафиксирована в двух республиках Северо-Кавказского федерального округа - Чечне и Ингушетии: менее трех кредитов на каждые 100 жителей", - заключили в ОКБ.

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