Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне старше 80 лет начнут получать повышенную пенсию - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/rossijane-873796163.html
Россияне старше 80 лет начнут получать повышенную пенсию
Россияне старше 80 лет начнут получать повышенную пенсию - 30.09.2026, ПРАЙМ
Россияне старше 80 лет начнут получать повышенную пенсию
Россияне старше 80 лет и те, кому впервые установили I группу инвалидности, с октября начнут получать повышенную пенсию, сообщил РИА Новости профессор... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:14+0300
2026-09-30T11:26+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873796163.jpg?1790756771
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне старше 80 лет и те, кому впервые установили I группу инвалидности, с октября начнут получать повышенную пенсию, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет или которым была установлена I группа инвалидности, с 1 октября автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии", - сказал Сафонов. Он уточнил, что размер базовой фиксированной выплаты таким образом вырастет с 9 584,69 рублей до 19 169,38 рублей. Повышение происходит только по одному из этих оснований. Если инвалид первой группы уже получает удвоенную выплату, то при достижении 80 лет она повторно не увеличивается. Ранее в пресс-службе министерства труда и социальной защиты России сообщили, что индексация страховых пенсий с 1 февраля 2027 года пройдет по уровню фактической инфляции, сейчас объем индексации оценивается в 6,8%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Общество
11:14 30.09.2026 (обновлено: 11:26 30.09.2026)
 
Россияне старше 80 лет начнут получать повышенную пенсию

Профессор Сафонов: инвалиды старше 80 лет с октября начнут получать повышенную пенсию

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне старше 80 лет и те, кому впервые установили I группу инвалидности, с октября начнут получать повышенную пенсию, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет или которым была установлена I группа инвалидности, с 1 октября автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии", - сказал Сафонов.
Он уточнил, что размер базовой фиксированной выплаты таким образом вырастет с 9 584,69 рублей до 19 169,38 рублей. Повышение происходит только по одному из этих оснований. Если инвалид первой группы уже получает удвоенную выплату, то при достижении 80 лет она повторно не увеличивается.
Ранее в пресс-службе министерства труда и социальной защиты России сообщили, что индексация страховых пенсий с 1 февраля 2027 года пройдет по уровню фактической инфляции, сейчас объем индексации оценивается в 6,8%.
 
Общество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала