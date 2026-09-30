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Россияне старше 80 лет начнут получать повышенную пенсию

Россияне старше 80 лет начнут получать повышенную пенсию - 30.09.2026, ПРАЙМ

Россияне старше 80 лет начнут получать повышенную пенсию

Россияне старше 80 лет и те, кому впервые установили I группу инвалидности, с октября начнут получать повышенную пенсию, сообщил РИА Новости профессор... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T11:14+0300

2026-09-30T11:14+0300

2026-09-30T11:26+0300

общество

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне старше 80 лет и те, кому впервые установили I группу инвалидности, с октября начнут получать повышенную пенсию, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет или которым была установлена I группа инвалидности, с 1 октября автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии", - сказал Сафонов. Он уточнил, что размер базовой фиксированной выплаты таким образом вырастет с 9 584,69 рублей до 19 169,38 рублей. Повышение происходит только по одному из этих оснований. Если инвалид первой группы уже получает удвоенную выплату, то при достижении 80 лет она повторно не увеличивается. Ранее в пресс-службе министерства труда и социальной защиты России сообщили, что индексация страховых пенсий с 1 февраля 2027 года пройдет по уровню фактической инфляции, сейчас объем индексации оценивается в 6,8%.

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общество