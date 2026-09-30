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Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах"

Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах" - 30.09.2026, ПРАЙМ

Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах"

Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах" в салонах операторов связи, сообщили в Минцифры. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T11:50+0300

2026-09-30T11:50+0300

2026-09-30T11:50+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах" в салонах операторов связи, сообщили в Минцифры. "Подтвердить учетную запись на "Госуслугах" теперь можно будет не только в МФЦ и банках, но и в салонах операторов связи", - говорится в сообщении. В ведомстве указали, что подписано соответствующее постановление правительства. Там напомнили, что учетные записи на портале бывают упрощенными, стандартными и подтвержденными. "Изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу", - добавили в Минцифры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, общество , минцифры