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Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах"
Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах" - 30.09.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах"
Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах" в салонах операторов связи, сообщили в Минцифры. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:50+0300
2026-09-30T11:50+0300
2026-09-30T11:50+0300
технологии
россия
общество
минцифры
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах" в салонах операторов связи, сообщили в Минцифры.
"Подтвердить учетную запись на "Госуслугах" теперь можно будет не только в МФЦ и банках, но и в салонах операторов связи", - говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что подписано соответствующее постановление правительства.
Там напомнили, что учетные записи на портале бывают упрощенными, стандартными и подтвержденными.
"Изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу", - добавили в Минцифры.
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технологии, россия, общество , минцифры
Технологии, РОССИЯ, Общество , Минцифры
Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах"
Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах" в салонах операторов связи
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах" в салонах операторов связи, сообщили в Минцифры.
"Подтвердить учетную запись на "Госуслугах" теперь можно будет не только в МФЦ и банках, но и в салонах операторов связи", - говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что подписано соответствующее постановление правительства.
Там напомнили, что учетные записи на портале бывают упрощенными, стандартными и подтвержденными.
"Изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу", - добавили в Минцифры.