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Россия не будет бегать по миру и "клянчить подачки", заявил Путин

Россия не будет бегать по миру и "клянчить подачки", заявил Путин - 30.09.2026, ПРАЙМ

Россия не будет бегать по миру и "клянчить подачки", заявил Путин

Россия в отличие от некоторых не может бегать по миру и "клянчить подачки", ей это и не нужно, заявил президент России Владимир Путин. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:42+0300

2026-09-30T14:42+0300

2026-09-30T14:42+0300

россия

мировая экономика

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия в отличие от некоторых не может бегать по миру и "клянчить подачки", ей это и не нужно, заявил президент России Владимир Путин. Президент России Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва. "Россия - как некоторые, не будем показывать пальцем - не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А, в-третьих, это самое главное - нам этого не нужно", - сказал российский лидер. По его словам, российская финансовая система и экономика чувствует себя уверенно. "Главное не допускать никаких ошибок", - добавил президент России.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, владимир путин, госдума