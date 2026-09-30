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Россия не будет бегать по миру и "клянчить подачки", заявил Путин - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Россия не будет бегать по миру и "клянчить подачки", заявил Путин
Россия не будет бегать по миру и "клянчить подачки", заявил Путин - 30.09.2026, ПРАЙМ
Россия не будет бегать по миру и "клянчить подачки", заявил Путин
Россия в отличие от некоторых не может бегать по миру и "клянчить подачки", ей это и не нужно, заявил президент России Владимир Путин. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:42+0300
2026-09-30T14:42+0300
россия
мировая экономика
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия в отличие от некоторых не может бегать по миру и "клянчить подачки", ей это и не нужно, заявил президент России Владимир Путин. Президент России Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва. "Россия - как некоторые, не будем показывать пальцем - не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А, в-третьих, это самое главное - нам этого не нужно", - сказал российский лидер. По его словам, российская финансовая система и экономика чувствует себя уверенно. "Главное не допускать никаких ошибок", - добавил президент России.
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россия, мировая экономика, владимир путин, госдума
РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин, Госдума
14:42 30.09.2026
 
Россия не будет бегать по миру и "клянчить подачки", заявил Путин

Путин: Россия не может бегать по миру и "клянчить подачки", ей это и не нужно

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Индию
Визит президента Владимира Путина в Индию - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россия в отличие от некоторых не может бегать по миру и "клянчить подачки", ей это и не нужно, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.
"Россия - как некоторые, не будем показывать пальцем - не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А, в-третьих, это самое главное - нам этого не нужно", - сказал российский лидер.
По его словам, российская финансовая система и экономика чувствует себя уверенно. "Главное не допускать никаких ошибок", - добавил президент России.
 
РОССИЯМировая экономикаВладимир ПутинГосдума
 
 
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