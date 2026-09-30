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Реальные зарплаты в России в июле замедлили рост до 3,3% - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Реальные зарплаты в России в июле замедлили рост до 3,3%
Реальные зарплаты в России в июле замедлили рост до 3,3% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Реальные зарплаты в России в июле замедлили рост до 3,3%
Реальные зарплаты в России в июле 2026 года замедлили рост до 3,3% в годовом выражении с июньских 3,4%, свидетельствуют данные Росстата. | 30.09.2026, ПРАЙМ
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россия
росстат
зарплата
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июле 2026 года замедлили рост до 3,3% в годовом выражении с июньских 3,4%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам января-июля реальные зарплаты в России выросли на 6% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле составила 109,5 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,5%. Минэкономразвития России прогнозирует по итогам года рост реальных зарплат на 4%.
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россия, росстат, зарплата
РОССИЯ, Росстат, зарплата
19:03 30.09.2026
 
Реальные зарплаты в России в июле замедлили рост до 3,3%

Росстат: Реальные зарплаты в России в июле замедлили рост до 3,3% с июньских 3,4%

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июле 2026 года замедлили рост до 3,3% в годовом выражении с июньских 3,4%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По итогам января-июля реальные зарплаты в России выросли на 6% в годовом выражении.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле составила 109,5 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,5%.
Минэкономразвития России прогнозирует по итогам года рост реальных зарплат на 4%.
 
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