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Реальные зарплаты в России в июле замедлили рост до 3,3%

Реальные зарплаты в России в июле замедлили рост до 3,3% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Реальные зарплаты в России в июле замедлили рост до 3,3%

Реальные зарплаты в России в июле 2026 года замедлили рост до 3,3% в годовом выражении с июньских 3,4%, свидетельствуют данные Росстата. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:03+0300

2026-09-30T19:03+0300

2026-09-30T19:03+0300

россия

росстат

зарплата

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июле 2026 года замедлили рост до 3,3% в годовом выражении с июньских 3,4%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам января-июля реальные зарплаты в России выросли на 6% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле составила 109,5 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,5%. Минэкономразвития России прогнозирует по итогам года рост реальных зарплат на 4%.

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россия, росстат, зарплата