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Инфляция в России на неделе составила 0,12%

Инфляция в России на неделе составила 0,12% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на неделе составила 0,12%

Инфляция в России на неделе с 22 по 28 сентября составила 0,12% после 0,06% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,93%, следует из публикации Росстата. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:04+0300

2026-09-30T19:04+0300

2026-09-30T19:04+0300

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инфляция в россии

инфляция

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 22 по 28 сентября составила 0,12% после 0,06% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,93%, следует из публикации Росстата. "За период с 22 по 28 сентября 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала месяца – 100,25%, с начала года – 104,93%", - говорится в публикации. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем снизились на 1,2%. В частности подешевел картофель - на 3,2%, яблоки - на 2,5%, капуста - на 2,3%, морковь - на 2,2%, лук - на 2,1%, свекла и огурцы - на 1,7%. Выросли цены на помидоры и бананы - на 2% и 0,9% соответственно. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 22 по 28 сентября подорожали: яйца - на 1,9%, гречка и пшено - на 0,8%, мороженая рыба и маргарин - на 0,7%, рис - на 0,5%, свинина, мясо кур, сосиски, сардельки, вареные колбасы, мясные консервы для детского питания и соль - на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, хлеб и мука - на 0,3%, говядина, молоко (пастеризованное), кефир, сметана, подсолнечное масло, ржаной хлеб, макаронные изделия, вермишель - на 0,2%, баранина, творог, молоко (ультрапастеризованное), сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, сливочное масло и чай - на 0,1%. Снизились цены на сахар - на 1,2%, и на сыры - на 0,1%. Из непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 22 по 28 сентября подорожали стиральные порошки - на 0,6%, туалетные бумага и мыло - на 0,5%, гигиенические прокладки и спички - на 0,4%, хозяйственное мыло, зубные паста и щетки - на 0,2%. Электропылесосы за отчетный период подорожали на 0,8%, смартфоны - на 0,5%, цены на телевизоры не изменились. Стоимость новых отечественных и иностранных автомобилей также осталась без изменений. Цены на дизельное топливо снизились на 0,6%, на бензин - не изменились. Росстат за неделю с 22 по 28 сентября зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности подорожал римантадин - на 1,3%, валидол и нимесулид - на 0,5%, нафазолин - на 0,4%, пенталгин - на 0,2%, левомеколь и анальгин - на 0,1%. Снизились цены на активированный уголь и корвалол - на 0,2%.

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