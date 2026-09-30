https://1prime.ru/20260930/rosstat-873821495.html

Росстат: оборот розничной торговли в России в августе вырос на 3,3%

Росстат: оборот розничной торговли в России в августе вырос на 3,3% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Росстат: оборот розничной торговли в России в августе вырос на 3,3%

Оборот розничной торговли в России в августе 2026 года вырос на 3,3% в годовом выражении, в январе-августе - на 5,1%, говорится в материалах Росстата. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:12+0300

2026-09-30T19:12+0300

2026-09-30T19:39+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в августе 2026 года вырос на 3,3% в годовом выражении, в январе-августе - на 5,1%, говорится в материалах Росстата."Оборот розничной торговли в августе 2026 года составил 6 060,6 миллиарда рублей, или 103,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2026 г. - 44 396 миллиарда рублей, или 105,1%", - сказано в докладе статистического ведомства.Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе вырос на 2,3% к соответствующему периоду предыдущего года и составил 2,767 триллиона рублей. Розничный оборот непродовольственных товаров в августе увеличился на 4,1% - до 3,293 триллиона рублей.Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в августе составила 45,7%, непродовольственных товаров - 54,3% (в августе 2025 года - 46,5% и 53,5% соответственно).В августе оборот розничной торговли на 97,1% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 2,9% (в августе 2025 года - 97% и 3% соответственно).

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