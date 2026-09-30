Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат: оборот розничной торговли в России в августе вырос на 3,3% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/rosstat-873821495.html
Росстат: оборот розничной торговли в России в августе вырос на 3,3%
Росстат: оборот розничной торговли в России в августе вырос на 3,3% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Росстат: оборот розничной торговли в России в августе вырос на 3,3%
Оборот розничной торговли в России в августе 2026 года вырос на 3,3% в годовом выражении, в январе-августе - на 5,1%, говорится в материалах Росстата. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:12+0300
2026-09-30T19:39+0300
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873821495.jpg?1790786394
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в августе 2026 года вырос на 3,3% в годовом выражении, в январе-августе - на 5,1%, говорится в материалах Росстата."Оборот розничной торговли в августе 2026 года составил 6 060,6 миллиарда рублей, или 103,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2026 г. - 44 396 миллиарда рублей, или 105,1%", - сказано в докладе статистического ведомства.Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе вырос на 2,3% к соответствующему периоду предыдущего года и составил 2,767 триллиона рублей. Розничный оборот непродовольственных товаров в августе увеличился на 4,1% - до 3,293 триллиона рублей.Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в августе составила 45,7%, непродовольственных товаров - 54,3% (в августе 2025 года - 46,5% и 53,5% соответственно).В августе оборот розничной торговли на 97,1% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 2,9% (в августе 2025 года - 97% и 3% соответственно).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
19:12 30.09.2026 (обновлено: 19:39 30.09.2026)
 
Росстат: оборот розничной торговли в России в августе вырос на 3,3%

Росстат: оборот розничной торговли в России в августе увеличился на 3,3%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в августе 2026 года вырос на 3,3% в годовом выражении, в январе-августе - на 5,1%, говорится в материалах Росстата.
"Оборот розничной торговли в августе 2026 года составил 6 060,6 миллиарда рублей, или 103,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2026 г. - 44 396 миллиарда рублей, или 105,1%", - сказано в докладе статистического ведомства.
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе вырос на 2,3% к соответствующему периоду предыдущего года и составил 2,767 триллиона рублей. Розничный оборот непродовольственных товаров в августе увеличился на 4,1% - до 3,293 триллиона рублей.
Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в августе составила 45,7%, непродовольственных товаров - 54,3% (в августе 2025 года - 46,5% и 53,5% соответственно).
В августе оборот розничной торговли на 97,1% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 2,9% (в августе 2025 года - 97% и 3% соответственно).
 
РОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала