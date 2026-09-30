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Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России
Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России - 30.09.2026, ПРАЙМ
Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России
Доля убыточных организаций в России в январе-июле 2026 года выросла на 2,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:16+0300
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россия
бизнес
росстат
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в январе-июле 2026 года выросла на 2,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,4%, сообщает Росстат.
Как следует из данных статистического ведомства, по итогам января-июля 42,9 тысячи организаций получили прибыль в размере 19,6 триллиона рублей (снижение на 5,3% в годовом выражении). Убыток получили 21,5 тысячи организаций на сумму почти 6,6 триллиона рублей (рост на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года).
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 13 триллионов рублей, что на 15,7% меньше значений января-июля 2025 года.
Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.
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россия, бизнес, росстат
Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России
Росстат: доля убыточных организаций в России в январе-июле выросла на 2,8 процента
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в январе-июле 2026 года выросла на 2,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,4%, сообщает Росстат.
Как следует из данных статистического ведомства, по итогам января-июля 42,9 тысячи организаций получили прибыль в размере 19,6 триллиона рублей (снижение на 5,3% в годовом выражении). Убыток получили 21,5 тысячи организаций на сумму почти 6,6 триллиона рублей (рост на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года).
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 13 триллионов рублей, что на 15,7% меньше значений января-июля 2025 года.
Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.