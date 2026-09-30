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Росстат назвал самые высокие зарплаты в России в июле - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Росстат назвал самые высокие зарплаты в России в июле
Росстат назвал самые высокие зарплаты в России в июле - 30.09.2026, ПРАЙМ
Росстат назвал самые высокие зарплаты в России в июле
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июле получали работники в пяти отраслях экономики, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:18+0300
2026-09-30T22:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873825964.jpg?1790795907
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июле получали работники в пяти отраслях экономики, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Самые высокие зарплаты в июле получали сотрудники финансовых и страховых организаций - в среднем 243,4 тысячи рублей в месяц. Далее идут занятые на производствах табачных изделий со средними трудовыми доходами в 230,4 тысячи рублей, в сфере воздушного и космического транспорта - 227,3 тысячи, сотрудники международных организаций - 224,3 тысячи рублей и занятые на добыче нефти и природного газа - 208,8 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России средняя зарплата в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысячи рублей.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
22:18 30.09.2026
 
Росстат назвал самые высокие зарплаты в России в июле

Росстат: самые высокие зарплаты в России в июле получали работники в пяти отраслях

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июле получали работники в пяти отраслях экономики, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.
Самые высокие зарплаты в июле получали сотрудники финансовых и страховых организаций - в среднем 243,4 тысячи рублей в месяц.
Далее идут занятые на производствах табачных изделий со средними трудовыми доходами в 230,4 тысячи рублей, в сфере воздушного и космического транспорта - 227,3 тысячи, сотрудники международных организаций - 224,3 тысячи рублей и занятые на добыче нефти и природного газа - 208,8 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России средняя зарплата в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысячи рублей.
 
 
 
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