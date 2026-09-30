https://1prime.ru/20260930/rosstat-873825964.html
Росстат назвал самые высокие зарплаты в России в июле
Росстат назвал самые высокие зарплаты в России в июле - 30.09.2026, ПРАЙМ
Росстат назвал самые высокие зарплаты в России в июле
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июле получали работники в пяти отраслях экономики, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:18+0300
2026-09-30T22:18+0300
2026-09-30T22:18+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июле получали работники в пяти отраслях экономики, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.
Самые высокие зарплаты в июле получали сотрудники финансовых и страховых организаций - в среднем 243,4 тысячи рублей в месяц.
Далее идут занятые на производствах табачных изделий со средними трудовыми доходами в 230,4 тысячи рублей, в сфере воздушного и космического транспорта - 227,3 тысячи, сотрудники международных организаций - 224,3 тысячи рублей и занятые на добыче нефти и природного газа - 208,8 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России средняя зарплата в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысячи рублей.
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Росстат назвал самые высокие зарплаты в России в июле
Росстат: самые высокие зарплаты в России в июле получали работники в пяти отраслях
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июле получали работники в пяти отраслях экономики, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.
Самые высокие зарплаты в июле получали сотрудники финансовых и страховых организаций - в среднем 243,4 тысячи рублей в месяц.
Далее идут занятые на производствах табачных изделий со средними трудовыми доходами в 230,4 тысячи рублей, в сфере воздушного и космического транспорта - 227,3 тысячи, сотрудники международных организаций - 224,3 тысячи рублей и занятые на добыче нефти и природного газа - 208,8 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России средняя зарплата в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысячи рублей.