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Росстат назвал самые высокие зарплаты в России в июле

Росстат назвал самые высокие зарплаты в России в июле - 30.09.2026, ПРАЙМ

Росстат назвал самые высокие зарплаты в России в июле

Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июле получали работники в пяти отраслях экономики, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:18+0300

2026-09-30T22:18+0300

2026-09-30T22:18+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июле получали работники в пяти отраслях экономики, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Самые высокие зарплаты в июле получали сотрудники финансовых и страховых организаций - в среднем 243,4 тысячи рублей в месяц. Далее идут занятые на производствах табачных изделий со средними трудовыми доходами в 230,4 тысячи рублей, в сфере воздушного и космического транспорта - 227,3 тысячи, сотрудники международных организаций - 224,3 тысячи рублей и занятые на добыче нефти и природного газа - 208,8 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России средняя зарплата в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысячи рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40