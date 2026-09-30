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РСТ назвал самые популярные направления для новогоднего отдыха россиян

РСТ назвал самые популярные направления для новогоднего отдыха россиян - 30.09.2026, ПРАЙМ

РСТ назвал самые популярные направления для новогоднего отдыха россиян

Вьетнам, Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) войдут в список самых популярных направлений для зарубежного новогоднего отдыха российских... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:43+0300

2026-09-30T09:43+0300

2026-09-30T09:43+0300

туризм

бизнес

россия

вьетнам

египет

таиланд

российский союз туриндустрии

fun&sun

anex

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Вьетнам, Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) войдут в список самых популярных направлений для зарубежного новогоднего отдыха российских туристов, говорится в заявлении Российского союза туриндустрии (РСТ). "По текущим продажам туроператоров, наиболее востребованными направлениями на Новый год станут Вьетнам, Египет, Таиланд и ОАЭ. Наиболее популярный период вылетов – с 28 декабря по 4 января", - говорится в сообщении. Как отметила руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худиева, в компании значительный рост числа бронирований по сравнению с прошлым годом продемонстрировала также Танзания: после открытия прямых рейсов на остров Занзибар туристы стали активнее выбирать это направление для новогоднего отдыха. В туроператоре Fun&Sun также отметили, что Танзания входит в список лидеров. Помимо этого, там оказались Шри-Ланка и Турция. "У туроператора "Спектрум" наиболее востребованным направлением на новогодние праздники стал Вьетнам, в частности, остров Фукуок. Менеджер по Юго-Восточной Азии Валерия Мильченко также отметила популярность Таиланда, Китая, Египта и Мальдив", - отметили в РСТ. По данным Fun&Sun, новогодний тур на двоих в Египет стоит в среднем 266 тысяч рублей за восемь дней, в Таиланд – 362 тысячи за 11 дней, в ОАЭ – 242 тысячи за 7 дней, во Вьетнам – 392 тысячи за 11 дней, на Шри-Ланку – 362 тысячи рублей за 12 дней. Но дороже всего - Танзания: 539 тысяч за 11 дней, заключили там.

вьетнам

египет

таиланд

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туризм, бизнес, россия, вьетнам, египет, таиланд, российский союз туриндустрии, fun&sun, anex