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РСТ назвал самые популярные направления для новогоднего отдыха россиян - 30.09.2026, ПРАЙМ
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РСТ назвал самые популярные направления для новогоднего отдыха россиян
РСТ назвал самые популярные направления для новогоднего отдыха россиян - 30.09.2026, ПРАЙМ
РСТ назвал самые популярные направления для новогоднего отдыха россиян
Вьетнам, Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) войдут в список самых популярных направлений для зарубежного новогоднего отдыха российских... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:43+0300
2026-09-30T09:43+0300
туризм
бизнес
россия
вьетнам
египет
таиланд
российский союз туриндустрии
fun&sun
anex
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Вьетнам, Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) войдут в список самых популярных направлений для зарубежного новогоднего отдыха российских туристов, говорится в заявлении Российского союза туриндустрии (РСТ). "По текущим продажам туроператоров, наиболее востребованными направлениями на Новый год станут Вьетнам, Египет, Таиланд и ОАЭ. Наиболее популярный период вылетов – с 28 декабря по 4 января", - говорится в сообщении. Как отметила руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худиева, в компании значительный рост числа бронирований по сравнению с прошлым годом продемонстрировала также Танзания: после открытия прямых рейсов на остров Занзибар туристы стали активнее выбирать это направление для новогоднего отдыха. В туроператоре Fun&Sun также отметили, что Танзания входит в список лидеров. Помимо этого, там оказались Шри-Ланка и Турция. "У туроператора "Спектрум" наиболее востребованным направлением на новогодние праздники стал Вьетнам, в частности, остров Фукуок. Менеджер по Юго-Восточной Азии Валерия Мильченко также отметила популярность Таиланда, Китая, Египта и Мальдив", - отметили в РСТ. По данным Fun&Sun, новогодний тур на двоих в Египет стоит в среднем 266 тысяч рублей за восемь дней, в Таиланд – 362 тысячи за 11 дней, в ОАЭ – 242 тысячи за 7 дней, во Вьетнам – 392 тысячи за 11 дней, на Шри-Ланку – 362 тысячи рублей за 12 дней. Но дороже всего - Танзания: 539 тысяч за 11 дней, заключили там.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, вьетнам, египет, таиланд, российский союз туриндустрии, fun&sun, anex
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, Российский союз туриндустрии, Fun&Sun, Anex
09:43 30.09.2026
 
РСТ назвал самые популярные направления для новогоднего отдыха россиян

РСТ: Вьетнам, Египет, Таиланд и ОАЭ станут самыми популярными для новогоднего отдыха

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Вьетнам, Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) войдут в список самых популярных направлений для зарубежного новогоднего отдыха российских туристов, говорится в заявлении Российского союза туриндустрии (РСТ).
"По текущим продажам туроператоров, наиболее востребованными направлениями на Новый год станут Вьетнам, Египет, Таиланд и ОАЭ. Наиболее популярный период вылетов – с 28 декабря по 4 января", - говорится в сообщении.
Как отметила руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худиева, в компании значительный рост числа бронирований по сравнению с прошлым годом продемонстрировала также Танзания: после открытия прямых рейсов на остров Занзибар туристы стали активнее выбирать это направление для новогоднего отдыха.
В туроператоре Fun&Sun также отметили, что Танзания входит в список лидеров. Помимо этого, там оказались Шри-Ланка и Турция.
"У туроператора "Спектрум" наиболее востребованным направлением на новогодние праздники стал Вьетнам, в частности, остров Фукуок. Менеджер по Юго-Восточной Азии Валерия Мильченко также отметила популярность Таиланда, Китая, Египта и Мальдив", - отметили в РСТ.
По данным Fun&Sun, новогодний тур на двоих в Египет стоит в среднем 266 тысяч рублей за восемь дней, в Таиланд – 362 тысячи за 11 дней, в ОАЭ – 242 тысячи за 7 дней, во Вьетнам – 392 тысячи за 11 дней, на Шри-Ланку – 362 тысячи рублей за 12 дней. Но дороже всего - Танзания: 539 тысяч за 11 дней, заключили там.
 
ТуризмБизнесРОССИЯВЬЕТНАМЕГИПЕТТАИЛАНДРоссийский союз туриндустрииFun&SunAnex
 
 
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